VIŠE NIŠTA NEĆE MOĆI DA VAS UZNEMIRI: Čuvena tehnika koja TERA STRES I NEGATIVNE MISLI

Za svega 10 minuta ćete se osloboditi stresa i negativnih misli. Ovu tehniku baš svako treba da usvoji

Psiholog Endi Vol je kreirao tehniku koja pomaže našem umu da se opusti, a najboje od svega je što je potrebno da izdvojimo samo 10 minuta dnevno. Tih 10 minuta može da utiče na ceo naš život. Što pre naučite i usvojite ovu tehniku, to ćete lepše i lakše živeti.

"Živimo u svetu gde se sve događa jako brzo. Imajući to u vidu, želim da na trenutak razmislite kada poslednji put niste ništa radili? Samo 10 minuta bez uznemiravanja? Kad kažem ništa, zaista mislim ništa. Znači bez slanja poruka, mejlova, interneta, TV-a, priče, hrane, čitanja, čak ni razmišljanja? Siguran sam da ne možete ni da se setite takvog momenta."

Um je nešto najdragocenije, a ukoliko mu ne dozvolimo mali predah i odmor, vrlo je verovatno da ćemo ceo život provesti u stresu.

Naš um se bori sa mislima kojima ga zatrpavamo svakog dana, a njih je sve više i sasvim je normalno da nas u jednom trenutku stigne anksioznost, stres i negativne misli.

"Baš zato je i napravljena ova tehnika, da bi nam pomogla da naučimo da živimo lagodnije i kvalitetnije i da ne bismo na kraju potpuno skrenuli s uma", kaže Endi.

Ključ svega je meditacija, ona je lekovita i zaista menja život nabolje. Prvi put sam išao sa majkom na meditaciju kada sam imao 11 godina.

Nisam mislio da bi to moglo biti neka vrsta preventive, dok nisam napunio 20 godina kad su mi se dogodile brojne stvari u kratkom razdoblju, zaista ozbiljne stvari koje su izokrenule moj život i iznenada sam bio preplavljen mislima i teškim emocijama s kojima nisam znao da se izborim. Bio je to zaista stresan period, a onda sam se ponovo okrenuo meditiranju i to me je spasilo.

Osim toga, rešio da postanem monah i na neko vreme se otuđim od svih. Tih nekoliko meseci koliko sam proveo sam, bez gužve, buke i savremene tehnologije me je naučilo da više cenim sve što nam je život dao. Ne kažem da je potrebno da potpuno pobegnete od svih, već da sebi priuštite svakog dana 10 minuta da se potpuno isključite. Ne razmišljate ni očemu, već prosto uživate u trenutku. Zatvorite oči i priuštite svm umu potpuni odmor.

Počnite danas i već za nekoliko dana ćete primetiti kako sve u životu dobija nosi smisao.

Autor: Z.L.