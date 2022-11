Fitnes trener holivudskih zvezda savetuje kako da održavate formu: Evo u čemu je ključ

Svi želimo kondiciju i snagu, ne samo u teretani, već i da izdržimo ceo dan koji ume da bude i te kako naporan

Kondicioni trener koji je pomogao brojnim poznatim ličnostima da postanu i ostanu jake, Don Saladin, ispričao je u čemu je tajna. Rajan Rejnolds, Blejk Lajvli, Džejk Gilenhol, En Hatavej i Hju Džekman samo su neke od ličnosti koje su se našle na njegovim treninzima.

Don smatra da je ključ u izgradnji i održavanju mišićne mase.

Trenirajte najmanje 20 do 30 minuta.

Ako volite jogu ili idete na trčanje svakako nastavite. Međutim, ako ste znatiželjni o tome kako da dobijete mišiće Saladino kaže da je trening otpora ključan.

- Zamislite trening otpora kao oklop za telo. To je zaštita. Ako tek počinjete, preporučuje trening od 20 do 30 minuta, barem dva dana u nedelji - savetuje on za Mind Body Green.

Fokusirajte se manje na ponavljanja, više na formu

Nije da Saladino uopšte ne brine o ponavljanjima, ali ako jednostavno radite kroz pokrete samo da biste došli do seta od 20 ili 25, možda mislite o svemu pogrešno.

- Trening snage ne mora da bude komplikovan. Uzmite, na primer, sklekove: gluteus bi trebalo da bude zategnut kao i noge. Trebalo bi da pokušavate da stvorite napetost u telu dok se krećete. Zvuči mnogo teže od prolaska vežbe kroz set od 10, zar ne?



Ne žurite

Ne možete da očekujete da odmah uskočite u napredni program treninga, pronalaženje svog idealnog treninga zahteva vreme i posvećenost.

- Uzmite minimalistički pristup. Ako ne volite da trenirate posle 20 minuta, onda se pobrinite da pronađete program koji traje 20 minuta... Pronađite minimalistički pristup gde možete sebi da omogućite da budete uspešni - svetuje Saladino.

