Kada na ovaj način UZIMATE LEK usporavate dejstvo, a evo kako je ispravno

Svaki čovek nekada, nažalost, mora da pije lekove. Međutim, retko ko će, pre nego što počne sa terapijom, pročitati uputstvo za određeni lek.

Većina ljudi smatra da je dovoljno to što doktor prepiše koliko puta dnevno ga je potrebno piti. Sa druge strane, čak i ako ste od onih ljudi koji čitaju svako uputstvo, verujemo da vam se sigurno nekada dogodilo da ste tabletu popili uz prvi napitak koji vam se našao pri ruci.

Ipak, to je velika greška, jer u nekim slučajevima dejstvo leka, na taj način, može biti poništeno.Preporuka je da tabletu uvek popijete samo uz vodu koja je bila na sobnoj temperaturi, jer kada se lek popije u kombinaciji sa hladnim pićem, jako dugo se razgrađuje. To može da potraje i do 40 minuta, a to znači da može da se dogodi da čak ni creva ne apsorbuju lek pravilno.Istraživači i stručnjaci upozoravaju da ne bi trebalo piti lek uz druga pića kao zamenu za vodu. Kafa, mleko ili sokovi definitivno usporavaju razgradnju pilule, tako da i njih izbegavajte u širokom luku.

Autor: Z.L.