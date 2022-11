OVO MOMENTALNO UBIJA ŽELJU ZA S*KSOM: Žene otkrile koje GREŠKE muškarci prave u krevetu! Zbog ovoga su u VELIKOJ ZABLUDI!

Svi ljudi greše, kako u životu - tako i u seksu, a zanimljivo je da se one najčešće muške greške ne svode na manjak veštine, već forsiranje njihove ideje kako bi seks trebao da izgleda. Obično takve ideje dobijaju kroz razne porno filmove i tuđa hvalisanja - a u stvarnosti retko ispadnu dobro.

Svi smo imali neprijatan trenutak između posteljine, bilo zbog neiskustva, previše alkohola, ili jednostavno "nesinhronizovanosti" s partnerom.

Međutim, nakon što su trpele godine neadekvatnih pokušaja svojih ljubavnika, žene su podelile konačnu listu "ubica" raspoloženja - te u svojim iskrenim ispovestima na Redditu otkrile koje su to najčešće i najgore greške muškaraca u seksu s kojima su se one susrele.

Tema naslovljena sa "Žene s Reddita, koje su neke od najvećih grešaka koje muškarci čine tokom seksa", postala je pravi hit, te je skupila više hiljada komentara.

Evo nekih od najzanimljivijih za koje bi volele da ih pripadnici jačeg pola pročitaju i ne ponavljaju:

- Kad postanu grubi bez komunikacije ili da najave to. Nije da ne volim takve igre, ali istovremeno volim da budem spremna i znam.

- Moje grudi su pričvršćene za moja prsa, zašto mora da ih zgnječi i bradavice stisne do bola .... ne, jednostavno ne. Raspoloženje za seks kod mene je trenutno ubijeno.

- Guranje glave dole. Spustićemo se kad budemo spremne/ voljne.

- Kad im kažem da nastave dalje i sviđa mi se šta rade, a oni počinju da ubrzavaju ili menjaju tempo. Zašto?

- Kad im kažete da im ide odlično i oni odmah ili počnu da idu 20 puta brže ili potpuno promene ono što rade.

- Puno menjanja poza. Ne želim da se osećam kao piletina koja se peče na roštilju i neko je stalno vrti. Jedna ili dve poze dovoljne su za mene. Ne, ne postaje dosadno.

- Ako ne znate da li ona to voli ili ne, slinavo mokro ljubljenje je greška. Sliniti poput psa ogromna je greška, barem za mene.

- Muškarac koji misli da se stvarnim ženama sviđa ono što se porno glumice pretvaraju da vole, to je ideja koja će vas odvesti u propast.

- Kada se naljute ili uvrede jer nisam postigla orgazam.

- Ako imate veliki penis, to ne znači da ne morate uopšte da se trudite ili poradite na tehnici.

- Ne zanima me koliko je žena pre s tobom došlo do vrhunca, nisu sve žene iste, slušaj me dok ti govorim šta mi odgovara.

