Kofein izaziva ozbiljne problem u trudnoći, a deca tek kasnije osećaju posledice

Istraživanje da kofein ima određeni uticaj na fetus u trudnoći žene nisu strana, međutim, najnovije saznanje je pokazalo da kofein utiče i na visinu deteta u kasnijem razvojnom periodu.



Prema studiji objavljenoj u JAMA Network Open, u kojoj je učestvovalo više od hiljadu majki, naučnici su došli do novog saznanja, a to je da su deca, koja su još kao fetusi u materici bili izloženi maaloj količini kofeina, bila u proseku manja od one čije majke nisu konzumirale napitke s kofeinom, najčešće kafu.

"Pokazalo se da su deca čije su majke u trudnoći konzumirale kofein bila nižeg rasta do četvrte godine od onih poedinaca čije majke su u potpunosti izbegavale konzumaciju kafe ili nekih drugih kofeinskih preparata dok su bile trudne. Kad su ta ista deca navršila osam godina, razlike u visini još su više bile vidljive", objašnjava glavna autorka studije Džesika Gleason za CNN.

Ona je, takođe, istakla da razlike u visini nisu bile prevelike, ali opet dovoljno značajne da se dovedu u pitanje s konzumacijom kofeina u trudnoći. Time se preporučuje da trudnice ubuduće količinu kofeina svedu na minimum.

