Ona je NAJSTARIJA mačka na svetu: Ušla je u Ginisovu knjigu rekorda, evo koliko ima godina (FOTO)

Da li ste se ikada pitali koliko najstarija mačka na svetu ima godina, ali i kako izgleda?

Sada imate priliku to da vidite – u pitanju je maca po imenu Flosi.

Ova maca uskoro će proslaviti 27. rođendan, a tokom života menjala je domove.

– Bili smo zapanjeni kada smo videli da je macin veterinarski karton star 27 godina – otkrila je Naomi Rosling, koordinatorka ogranka za zaštitu mačaka.

Sa prvom vlasnicom, radnicom bolnice Merseyside u Liverpulu, živela je 10 godina, dok žena nije preminula. Nakon toga, usvojila ju je sestra preminule vlasnice, koja se o Flosi brinula 14 godina. Tri godine nakon toga, provela je sa sinom prethodne vlasnice, koji ju je na kraju predao dobrotvornoj organizaciji.

New record: Oldest living cat - Flossie aged 26 years and 329 days 😸



She's the human equivalent of 120 years old! https://t.co/4dyGE4L0nV pic.twitter.com/JJd9gXSKmV