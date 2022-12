'Hoću dobar posao, muža, decu, i da sve funkcioniše' Psiholog o INSISTIRANJU ŽENA U SRBIJI da dobiju sve i da li im uspeva

„Žene-preduzetnice su mudraci, budistički monasi ili vojnici, one su stvarne, ali nema ih mnogo. Ne može svako to da postigne, i to ne zbog nedostatka talenta ili kapaciteta, već zato što to zahteva i određene okolnosti i uslove koji prosto nisu svima dati“

Ona vodi uspešan biznis, posvećena je majka i supruga, divna ćerka i odana prijateljica, vodi računa o svom telu, uvek je negovana i dobro raspoložena. Sve to se može učitati dok gledate njen Instagram profil koji obiluje fotkama s kojih se smeši grleći dečicu, dok đuska u ekskluzivnom klubu, šeta kroz šumu, vežba u teretani... I sve deluje kao da sve to radi uz minimum napora. Dok gledate ovu super-ženu sa mešavinom divljenja i zavisti, pitate se: „Kako?“. I zaista, kako nekim ženama sve to uspeva, morali smo da pitamo Lea Ivaniševića, psihologa.

– Lepo je voditi se idejom da svako od nas može sve, samo ukoliko se na to odluči, ali ostaje pitanje da li je sve baš tako. Mnogo toga je potrebno da bi se ostvario dobar balans između posla i porodice. Pre svega, morate da prihvatite da vaš život oblikuju okolnosti i slučajnosti isto onoliko koliko i vaše odluke. Možete imati svu rešenost ovoga sveta, ali nije sve do vas. Žena koja balansira porodicu i svoj biznis je svesna toga i zato teži da bude fleksibilna pred nepredvidivostima života – kaže naš sagovornik.

Uz opasku da žena-preduzetnica nije nikakva super-heroina sa nadljudskim moćima niti junakinja iz stripa kojoj baš sve polazi za rukom, Leo Ivanišević ove žene vidi na malo drugačiji način.

– Žena-preduzetnica je mnogo više kao mudrac, budistički monah ili vojnik. Ti ljudi su stvarni, ali nema ih mnogo i ne može svako da postigne taj nivo razvoja. Ne zbog nedostatka talenta ili kapaciteta, već zato što to zahteva i određene okolnosti i uslove koji prosto nisu svima dati. Postoje vrlo realna ograničenja među kojima su najčešća nedostatak finansijske stabilnosti, nedostatak podrške porodice i saradnika, nerazrešene traume iz prošlosti usled kojih sabotiramo sebe, nepredviđene ekonomske i društvene okolnosti... Nemojte bičevati sebe ako ne možete da postignete sve što je gore pomenuto. Možda prosto još uvek nije došao vaš trenutak – kaže Ivanišević i, kao i uvek u šest tačaka daje vrlo konkretnu analizu osobina, okolnosti i mogućnosti koji presudno utiču na to da utisak koji takva žena ostavlja ne bude lažan.

Zna da napravi mrežu podrške

Uspešna žena-preduzetnica zna šta može, a šta ne može da kontroliše. Ima realistična očekivanja od sebe i svesna je svojih ograničenja. Nije joj problem da zatraži pomoć i nije joj problem da delegira zaduženja. Ona se ne vodi principom „ja sam super-žena koja sve može sama“, jer zna da bi jako brzo sagorela. Zbog toga, ona mudro bira svoje okruženje i ljude na koje će se osloniti. Na poslu, iza nje stoje zaposleni i saradnici u koje ima poverenja i kojima može da delegira zaduženja. U privatnom životu, iza nje stoje partner, njeni roditelji, šira porodica i prijatelji. Ukoliko nema mrežu podrške u vidu porodice i prijatelja, ima finansijsku zaleđinu koja joj omogućava da angažuje kućne pomoćnice, bebisiterke ili lične asistente. Može mirno da radi, jer zna da su njena deca i domaćinstvo zbrinuti. Kada je sa porodicom, može da im se posveti, jer zna da će njeni saradnici uspešno odraditi posao i kad nje nema.

Stvara taktiku maratonca, a ne sprintera

Balansirati posao i porodicu je trka na duge staze. U obe sfere je potrebno raditi pametno i kvalitetno, a ne brzo i neumereno. Žena koja uspešno balansira posao i porodicu je žena koja zna šta su joj prioriteti. Ono što je hitno i neodložno se završava odmah, ono što je manje važno nekad može i da sačeka. Želite da sačuvate dovoljno energije i za posao i za porodicu, što znači da ne možete sebi priuštiti da gubite živce oko nebitnih stvari koje su izvan vaše kontrole.



Zaboravite na savršenstvo, ono se nikada neće dogoditi, a ako pokušavate da ga postignete završićete umorni, nesrećni i usamljeni. Ono što vam je potrebno su disciplina i doslednost. Desiće se da projekat zakasni. Desiće se da niste stigli da kuvate i da morate da naručite picu. Desiće se da vam se dete razboli, povredi ili dobije jedinicu u školi. To je život. Vaš zadatak nije da sve bude savršeno, vaš zadatak je da budete prisutni svaki dan i uradite ono što je do vas kako bi vaš život funkcionisao. Dan po dan, sitnim koracima, vaša porodica i vaš biznis se razvijaju u nekom pravcu. Dokle god su na iole dobrom putu – to je dovoljno dobro.

Brine o sebi, postavlja granice i ne sitničari

Morate naučiti da kažete „ne“. Tek onda vaše „da“ ima smisla. Nekad će to značiti da morate da odložite sastanak sa klijentom zbog porodičnih obaveza, nekad da morate da pretumbate porodične planove zbog frke na poslu. Budući da niste super-žena, nekad će to značiti da morate da kažete „ne“ svima, kako biste otišli na masažu, psihoterapiju, trening, u šetnju ili se prosto odmorili na kauču uz serije. Ako vi niste dobro, ni vašoj porodici, ni vašem biznisu neće biti dobro. Vašoj porodici ne treba super-žena koja radi apsolutno sve, a pritom je na ivici nerava. Potrebna im je majka i supruga koja je nasmejana, prisutna i koja obavlja svoj deo posla, dok ostali obavljaju svoj deo. Vašem biznisu ne treba kontrol frik koji proverava svaki detalj i besumučno grabi u trci za zaradom, već lider koji motiviše i održava sistem funkcionalnim.

Zna da balansira na klackalici

Nećete svaki dan moći da održite balans koji je 50–50. Biće dana kada ćete više morati da se posvetite poslu i dana kada ćete više morati da se posvetite porodici. To je u redu, to je realno i očekivano. Bitno je samo da na duge staze niste zapostavili nijedan aspekt vašeg života.

Ne prihvata osude, rešava situacije

Neko će reći da ste loša majka i supruga i da nije trebalo da pokrećete sopstveni biznis. Neko će reći da ste loš preduzetnik i da nije trebalo da imate decu, ako vam je karijera toliko važna. Ništa od toga ne treba da vas zanima dokle god imate dobre odnose sa vašom porodicom i vašim saradnicima, a pre svega sami sa sobom. Ukoliko vas pogađa tuđa osuda, znači da na nekom nivou osuđujete i sebe. Ako je tako, naučite da prvo prihvatite situaciju u kojoj ste – sve je to za ljude. Tek onda, ukoliko mislite da vam je potrebna promena, preduzmite potrebne korake – ne kako biste izbegli osudu, već kako bi vama bilo bolje u sopstvenoj koži, jer vi to zaslužujete.

