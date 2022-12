AKO MUŠKARAC TRAŽI OVIH 5 STVARI OD VAS, OSTAVITE GA: Postoji nešto što ne treba da prihvatite

Ako osetite da partner na bilo koji način pokušava da vas promeni i time zahteva nešto od vas što vi ne želite, vreme je da ga ostavite.

Muškarci koji traže da promenite ove stvari, ne zaslužuju da budete s njima u vezi:

Dijeta

Nemojte nikad zbog momka da idete na dijetu. Odluku o zdravoj ishrani ili vežbi treba da donesete isključivo zbog sebe, a ne da biste impresionirali nekog muškarca.

Žrtvovanje karijere

Ne morate da birate između ljubavi i karijere. Ako mu vaše poslovne obaveze smetaju, preispitajte svoju vezu. Vaš partner treba da vas podržava u profesiji kojom se bavite i u svim vašim drugim interesovanjima u životu.

Prekid kontakta s prijateljima

Ako vam dečko brani da se družite s drugim muškarcima, čak i ako se radi o vašim prijateljima iz detinjstva, onda s pravom možete da ga „šutnete“. Ako frajer ne veruje u muško-ženska prijateljstva, to mnogo govori i o njegovom odnosu prema drugim ženama.



Menjanje stila

Ako on voli skockane i našminkane žene, a to nije vaš stil, možete povremeno da ga obradujete u nekom takvom izdanju. Takođe, svoj stil ne treba da menjate zbog muškarca, ali ni vi njega ne bi trebalo da terate na tako nešto.

Menjanje frizure

On voli plavuše, a vi ste brineta? On voli dugu kosu, a vaša je kratka? Uprkos svojim preferencijama, odabrao je vas, i ako pokušava da vas nagovori da zbog njega promenite izgled, odmah mu dajte do znanja da to ne dolazi u obzir.

