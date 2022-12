Deset znakova da vas partner VARA, a jedan će vas sigurno iznenaditi

Neke stvari jednostavno ne mogu da se sakriju.

Mislite da vas partner vara, ali niste sigurni?

Ako redovno krije telefon i sređuje se samo za društvo onda ste verovatno u pravu…

Uobičajeni znaci neverstva su:

1. Poboljšan izgled

Ako vaš partner iznenada počne da vežba i da se zdravije hrani, to bi mogao biti znak da pokušava da izgleda privlačnije nekome (verovatno vama, ali verovatno partneru u aferi). Isto važi i za novu frizuru i novi donji veš - posebno ako vaša polovina izgleda isto sa vama uvek, ali znatno bolje se sređuje za posao ili određene društvene događaje.

2. Tajno korišćenje telefona ili računara

Varalice imaju tendenciju da koriste svoje telefone i računare češće nego ranije i da ih čuvaju kao da im životi zavise od toga. Ako telefon i laptop vašeg partnera nikada ranije nisu zahtevali lozinku, a sada zahtevaju, to nije dobar znak. Ako vaš partner iznenada počne da briše tekstove i briše istoriju svog pretraživača na dnevnoj bazi, to nije dobar znak. Ako vaš partner nikada ne odustane od posedovanja svog telefona, čak ni da ga odnese u kupatilo kada se tušira, to nije dobar znak. Ako tražite da pregledate telefon svog partnera, a oni kažu ne, to je takođe problem.

3. Periodi u kojima je vaš partner nedostupan

Ako vas partner vara, manje je verovatno da će odgovarati na vaše pozive i poruke. Možda ćete čuti opravdane izgovore kao da su bili na sastanku, da su vozili, da su bili u „mrtvoj zoni“ i da nisu znali da pokušavate da stupite u kontakt. Ako je vaš partner nedostupan dok radi do kasno ili na poslovnom putu, to je loš znak.

4. Promene u krevetu

I smanjeni i povećani nivoi aktivnosti u vašoj vezi mogu biti znak neverstva. Manje odnosa se dešava zato što je vaš partner fokusiran na nekog drugog; Više odnosa jer pokušavaju da to prikriju. Još jedan mogući znak varanja je da se odnosa koji vi i vaš partner imate manje emocionalno povezan. Još jedan mogući znak je da vaš partner uvodi nove tehnike i aktivnosti u vaš odnos. Koliko god da uživate u tome, moguće je da uče nove trikove van vaše veze.

5. Vaš partner je neprijateljski raspoložen prema vama i vašoj vezi

Varalice imaju tendenciju da racionalizuju svoje ponašanje (u sopstvenom umu). Jedan od načina na koji to rade je da prebace krivicu na vas. Kažu sebi da ne izgledate onako kako ste izgledali kada su vas venčali, ili da niste dovoljno avanturistički raspoloženi u spavaćoj sobi, ili da ne cenite sve divne stvari koje rade za vas, pa zaslužuju da imaju malo zabave na drugom mestu.

Često, njihova unutrašnja opravdanja za prevaru cure u javnost, a oni se ponašaju osuđujuće prema vama i vašoj vezi. Ako vam se odjednom učini da ništa što radite nije u redu, ili da stvari koje ranije nisu smetale vašem partneru iznenada rade, ili kao da ste odgurnuti, to bi mogao biti jak pokazatelj varanja.

6. Izmenjeni raspored

Kada vaš partner – koji nikada nije radio do kasno – odjednom treba da radi do kasno, a to počne da se dešava sve češće, možda laže. Ako vaš supružnik nikada nije bio na poslovnom putu i ​​iznenada otkrije potrebu da putuje na posao, to bi mogao biti znak da imaju beg za vikend sa partnerom. Probušene gume, istrošeni akumulatori, saobraćajne gužve, provođenje dodatnog vremena u teretani i slični izgovori za kašnjenje ili potpuno odsustvo takođe mogu signalizirati neverstvo. Partner koji vara takođe može iznenada zaboraviti na preuzimanje dece, rođendane i druge važne događaje.

7. Čini se da je prijateljima neprijatno u vašoj blizini

Sa neverstvom, vi, izdani partner, skoro uvek ste poslednja osoba koja to sazna. Prijatelji varalice često znaju za neverstvo od samog početka, a vaši prijatelji će verovatno saznati mnogo pre vas. Ovo saznanje obično uzrokuje da se ove osobe osećaju neprijatno u vašoj blizini. Prijatelji varalice mogu pokušati da vas izbegnu ili da budu preterano ljubazni prema vama. Vaši prijatelji mogu pokušati da izbegnu razgovore o vašoj vezi, a mogli bi da preteraju tako što će biti izuzetno ljubazni.

8. Neobjašnjivi troškovi

Ako postoje čudni troškovi na kreditnim karticama vašeg partnera, ili odjednom ima manje novca na vašim ili partnerovim bankovnim računima, penzionim računima, investicionim računima… To je mogući znak neverstva. Ako pitate svog partnera o ovim troškovima, a njihovi odgovori izgledaju neistiniti, verovatno je da su netačni. Neverstvo košta: poklone, putovanja, vino i večere, hotelske sobe itd. Troškovi varanja mogu se vrlo brzo sabrati. Ako vidite velika podizanja gotovine ili dokaze o kupovini sa mesta koja retko ili nikada ne posećujete, to nije dobar znak.

9. Emocionalna intimnost je izbledela

Posle nekoliko godina, nijedna veza nije tako intenzivna kao u prvih nekoliko meseci. Uz to, mi imamo tendenciju da se bezbedno vežemo tokom vremena, učeći da verujemo jedni drugima u svojim tajnama, svojim željama i drugim važnim aspektima naših života. Taj proces je poznat kao izgradnja emocionalne intimnosti. A emocionalna intimnost je ono što nas drži vezanim za našu značajnu drugu osobu dugo nakon što ruža procveta.

10. Kada pitate o varanju, vaš partner se sklanja i izbegava vas

Ako vas partner vara, poslednja stvar na svetu koju žele da urade je da razgovaraju o tome sa vama. Dakle, kada uvedete ovu temu u razgovor, oni mogu pokušati da skrenu i izbegnu. Ukratko, vaš partner će učiniti sve što je moguće da vas usmeri na drugu temu, ili će prebaciti krivicu za ono što mislite i osećate na vas.

