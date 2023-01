4 važna razloga da redovno jedete KESTENJE

Jedni ga vole pečenog, drugi smatraju da je u obliku pirea još bolji, treći od brašna kestena prave hleb jer je kao brašno najzdraviji.

I svi su u pravu, jer kesten je naprosto savršen u svakom obliku, ma kako da je spremljen. Za razliku od većine ostalih orašastih plodova, pitomi kesten sadrži malo proteina ili masti i uglavnom daje složene ugljene hidrate.

Međutim, to ne znači da mu nedostaju esencijalni hranljivi sastojci. Pun je i vitamina i minerala koji su dragoceni za naš organizam. Iz ovih pet razloga ne treba da propustite ad jedete kestenje tokom sezone:

Sadrži biljna vlakna koja su važna za probavu

Samo 10 pečenih kestena zadovoljava 17 odsto dnevno preporučene količine od 25 do 30 grama vlakana zahvaljujući kojima se varenje normalizuje. Vlakna iz kestena doprinose snižavanju nivoa LDL (lošeg) holesterola i održavanju optimalne težine, što je posebno važno osobama koje moraju da vode računa o svakoj unetoj kaloriji.

Sadrži složene ugljene hidrate koji se polako vare

Kad ogladnite, slobodno posegnite za kestenom, on vam neće izazvati skok nivoa šećera u krvi, a samim tim ni napade gladi i prejedanje. Za razliku od badema i kikirikija, koji mahom sadrže belančevine, kesten obiluje složenim ugljenim hidratima. Njih telo polako vari, pa se ovaj jesenji plod smatra stabilnim izvorom energije.

Sadrži vitamin C koji je dragocen za imunitet

Za razliku od svih drugih orašastih plodova, kesten sadrži vitamin C koji je najpoznatiji po jačanju imunološkog sistema. Međutim, on je dragocen i za zdravlje krvnih sudova, jačanje hrskavice, mišića i kolagena u celom telu. Kao antioksidant vitamin C takođe štiti ćelije od štetnih dejstva slobodnih radikala i pomaže u apsorpciji i skladištenju gvožđa. Sadrži bakar koji podstiče stvaranje crvenih krvnih zrnaca

Bakar, baš kao i vitamin C, čisti krvne sudove, jača nerave, imunološki sistem i kosti, a uz to pomaže u apsorpciji gvožđa. Da bi se zadovoljila petina dnevnih potreba organizma za ovim nutritijentom, dovoljno je pojesti 10 pečenih kestena. A kada smo već kod krvnih sudova, treba pomenuti i srce. Njemu iz kestena prijaju dobre masnoće, omega 3 i omega 6 masne kiseline.

Sadrži kalijum koji je važan za regulaciju pritiska

Pečeni pitomi kesten sadži veoma malo natrijuma, ali zato obiluje kalijumom, pa se smatra korisnim za osobe za hipertenzijom. Tome doprinosi činjenica da ima izraženo diuretičko dejstvo i da doprinosi izbacivanju tečnosti kod osoba koje pate od zadržavanje vode u organizmu. Kuvani kesten se lakše vari od pečenog, ali sadrži samo malo manje kalorija. Kuvani kesten sadrži 120 kalorija na 100 grama, a pečeni 190 kalorija na 100 grama.

Autor: