Jezik za razgovor sa bebom je univerzalan i 'govori' se širom sveta

Nezavisno od zemlje u kojoj je beba rođena i jezika kojim njeni roditelji govore, svi roditelji se svojim bebama obraćaju istim tonom.

Moglo bi se reći da je jezik za razgovor sa bebom univerzalan i da se njime “govori” širom sveta. Prema najnovijem istraživanju, svi roditelji će se poslužiti višim tonom svog glasa, u odnosu na to kakav je on inače kada pokušavaju da umire svoje bebe. Iz ovog razloga, način na koji roditelji komuniciraju sa svojim bebama je nešto što im je svima zajedničko, bez obzira na društveni satus ili državu u kojoj žive. Potpuno nesvesni toga roditelji će promeniti svoj glas kada njihova beba plače i oni žele da je umire i on će postati umiljat i prijatan.

Istraživanje je pokazalo da ovaj način obraćanja bebi može da bude dobar za nju iz više razloga:

Prvi razlog – On pomaže bebama da razviju svoj govor, jer su pri višem tonu glasa, samoglasnici naglašeni i bebe na taj način uspešno razvrstavaju jednu reč od druge.

Drugi razlog - Viši ton kojim se roditelji obraćaju bebama, pomaže im da regulišu svoje emocije, jer im sreće pažnju sa problema koji je povod za uznemirenost. Takođe, to postavlja osnovu za način na koji će se roditelji detetu obraćati i kako bude raslo.

Pogađanje govora usmerenog ka bebama

Pomenuto istraživanje je obuhvatilo oko 50 000 ljudi iz preko 187 zemalja, kojima su pušteni različiti audio snimci, među kojima je bilo potrebno da prepoznaju one koji su namenjeni bebama. Misija je bila utoliko teža jer su snimci bili na jezicima koje osobe nisu poznavale. Na veliko iznenađenje naučnika, velika većina ispitanika, njih 98% je bila vrlo precizna po pitanju toga koji razgovori su usmereni ka bebama. Kao rezultat toga zaključeno je da roditelji širom sveta koriste isti “jezik” kada se obraćaju svojim bebama.

