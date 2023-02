Na OVOM ostrvu je zagarantovan dobar provod

Takođe je odlično mesto za ples i igru po ostrvu. Ako tražite nezaboravnu noć, pozovite svoje prijatelje u Privilege Ibiza, najveći klub na svetu. Nakon noći provedene u plesu, uputite se u mnoge oaze na ostrvu.

Ono što bi vaše putovanje na Ibicu moglo učiniti divnim i nezaboravnim je isprobavanje novih stvari. Glamping je danas veoma popularan, a možete ga doživeti i na Ibici.

Klasični šator zvona okružen prirodom u Santa Eulalia del Rio.Nakon putovanja i zabave, možete se opustiti ovde i uživati u okruženju prirode.

