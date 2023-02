OVAJ ČAJ REŠAVA PROBLEM KOJI IMA SVAKI DRUGI SRBIN: Travar Momčilo otkrio kako da ga spremite - dobar je i za MRŠAVLJENJE

List masline je jedna od najblagotvornijih biljaka koje postoje. Maslina se često pominje u Bibliji gde se naziva „drvo života“ i simbolizuje Božju brigu za ljude. Smatra se svetim drvetom i sinonim je za snagu, vernost, mir i mudrost. Homer je maslinovo ulje zvao tekuće zlato, a njime su nagrađivani pobednici Olimpijskih igara. Stari Egipćani su listove koristili za mumificiranje faraona, a Stari Grci za lečenje groznice.

Najpoznatiji proizvod koji se dobija od maslina je ulje koje se najviše upotrebljava u mediteranskom načinu ishrane. Osim toga, sastojak je mnogih kozmetičkih preparata koji se koriste za negu kože. Od drveta masline se izrađuje kvalitetan i skup nameštaj.

Lekovite sastojke sadrži i list od kog se pravi čaj koji pomaže u lečenju mnogih tegoba. On ima veoma prijatan ukus i miris. Ljudi nisu upoznati sa njegovima blagodetima pa je i dalje nepravedno zapostavljen. Neka istraživanja su pokazala da je zdraviji i od zelenog čaja. Listovi se takođe koriste za izradu lekova za smanjenje krvnog pritiska i lakše mokrenje. Oni važe za najjači prirodni antibiotik.

"List masline je vrlo lekovit, koristi se kao narodni lek protiv gripa, prehlade, nazeba, ali ono po čemu je čaj od lista masline najpoznatiji to je njegovo delovanje na snižavanje povišenog krvnog pritiska", rekao je poznati srpski travar Momčilo Antonijević u Jutarnjem programu na RTS-u.

"Potrebno je da jednu kašiku usitnjenih i osušenih listova masline prelijete šoljom vode, kuvate to dva do tri minuta, poklopite, ostavite da stoji pola sata, procedite i popijete dve do tri šolje u toku dana".

On je objasnio i kako list masline još može da se upotrebi u lečenju.

"List masline možete da potopite i u rakiju, to se posebno preporučuje ljudima koji imaju problem sa artritisom, bolovima u zglobovima, mišićima. Može da se pravi i sa 50-procentnim alkoholom, to se pije, ne koristi se kao obloga. Naučnici u Filadelfiji su utvrdili da list masline sadrži jedinjenje slično ibuprofenu, tako da direktno utiče na smanjenje bolova".

Važna napomena!

Ekstrakt, tinkturu ili čaj od listova masline ne smeju na svoju ruku koristiti osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi. Stoga budite na oprezu i uvek se konsultujte sa vašim lekarom.

Travar je istakao da je list masline bezbedan za upotrebu, ali upozorava da čaj od ove biljke ne treba koristiti istovremeno sa antibioticima jer se u suprotnom može desiti da ti lekovi ne deluju.

