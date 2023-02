Niste ih ni svesni: Sedam stvari koje se dešavaju u vašem telu ako MRZITE svoj posao

Ovaj osećaj može da vas dovede do lošeg stanja.

Ako ne volite svoj posao ili ga čak i mrzite, to može prouzrokovati ne samo nezadovoljstvo na radnom mestu, već i dodatne fizičke i mentalne simptome, koji utiču na vaš život na druge načine. Donosimo vam 7 stvari koje se mogu dogoditi, kada toliko mrzite svoj posao da doživljavate i fizičke probleme.

1. Mentalni umor

Nedostatak sna, zajedno sa dodatnim stresom, može učiniti da se vaš um oseća premorenim. Na isti način na koji možete iskusiti fizički umor, možete iskusiti i mentalni umor. Mentalni umor može biti potpuno iscrpljujući, i uzrokovati da osetite simptome slične izgaranju. Mentalni umor može otežati fokusiranje i produktivnost, jer se nikada ne osećate potpuno energično ili odmorno.

2. Glavobolja

Nezadovoljstvo na radnom mestu može dovesti do glavobolje, čak i do migrene. To su tenzijske glavobolje, koje nastaju kada se vaše telo stegne i utiče na dotok krvi u mozak. Može ih pokrenuti stres izazvan nezadovoljstvom na radnom mestu.

3. Umorni ili bolni mišići

Kada ste nesrećni i osećate napetost, vaši mišići se nesvesno grče. Zgrčeni mišići mogu dovesti do drugih telesnih bolova, poput bolova u leđima, ramenima i drugih bolova u mišićima i zglobovima. Do toga dolazi kada se čovek nađe u stresnom okruženju u kojem je zaista teško da se opustite.

4. Nesanica

Ekstremni stres i nezadovoljstvo, mogu dovesti do gubitka sna. Možda će vam biti teško da opustite telo i um i da se naspavate kako biste se osećali odmorno. Nedostatak sna može doprineti i pojačati druge simptome povezane sa stresom, poput glavobolje i mentalnog umora.

5. Povećanje telesne težine

Ako niste zadovoljni svojim poslom, verovatno ćete primetiti povećanje telesne težine. Ovo može biti uzrokovano višestrukim faktorima. Prejedanje je uobičajeni mehanizam za suočavanje sa stresom kojim se pribegava kada ste nezadovoljni po pitanju karijere, i niste motivisani za vežbanje nakon iscrpljujućeg dana na poslu.

6. Oslabljeni imuni sistem

Oslabljeni imunološki sistem može dovesti do lakog razbolevanja. Ne samo da ste skloniji zarazi virusima poput prehlade, upale grla, gripa, stres i nezadovoljstvo mogu dovesti do toga da nečije telo zahteva duži period oporavka, nego što je uobičajeno za ove viruse.

7. Neredovne menstruacije i simptomi menopauze

Pod stresom, žene mogu doživeti nepravilnosti u menstruaciji. Menstruacije takođe mogu biti teže, a grčevi mogu biti bolniji. A žene koje prolaze kroz menopauzu mogu imati pojačane simptome.

