U jednoj evropskoj zemlji nema pasa lutalica - Evo kako su u tome uspeli

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, širom sveta ima oko 200 milona pasa lutalica. Impresivno je da Holandija nije deo ove statistike - ona je još 2016. postala je prva zemlja u svetu bez pasa lutalica.

Holanđani vole svoje kućne ljubimce - oni ih voze u korpama bicikla, većina kafića i restorana prilagođena je psima, a mogu se voziti i javnim prevozom po povoljnijoj ceni, piše index.hr.

Posedovanje psa nekad je bilo i statusni simbol u Holandiji. Međutim, izbijanje besnila u 19. veku izazvalo je strah od zaraze, što je dovelo do toga da su mnogi napustili svoje ljubimce. U to vreme holandska vlada uvela i porez na pse (hondenbelasting) u pokušaju regulisanja broja pasa lutalica u Holandiji.

Nažalost, to je imalo suprotan efekat: pasa lutalica bilo je još više jer mnogi ljudi više nisu mogli sebi da priušte (ili nisu hteli da plate) držanje svojih ljubimaca.

Na ulicama holandskih gradova nema ovakvih scena

Godine 1864. osnovano je Holandsko društvo za zaštitu životinja, prva državna agencija za zaštitu životinja. Vek kasnije na snagu je stupio Zakon o zaštiti životinja.

U zakonu je stajalo da je vlasniku zabranjeno zlostavljanje bilo koje životinje. To je kažnjivo zatvorskom kaznom do tri godine i novčanom kaznom od 16.750 evra.

Ali kako je Holandija uspela da iskoreni problem pasa lutalica?

Holanđani su pokrenuli CNVR (Collect, Neuter, Vaccinate, and Return), nacionalni program sterilizacije koji finansira vlada. A to na srpskom znači – skupi-steriliši-vakciniši-vrati. Svetska agencija za zaštitu životinja veruje da je to najefikasniji način borbe protiv pasa lutalica, što je dokazano na holandskom primeru jer je ova evropska zemlja 2016. proglašena zemljom bez pasa lutalica.

Holandija je uspostavila i „policiju za životinje“ koja se bavi zločinima protiv životinja i spasava životinje u nevolji. Procenjuje se da jedan od pet Holanđana ima psa.