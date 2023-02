Priprema je potpuno drugačija nego sa “običnim”: Kako se pravilno kuvaju pirinčani rezanci?

Pirinčani rezanci su osnovna namirnica u mnogim azijskim zemljama i često se koriste u supama, sa mesom i povrćem u kiselo-slatkom umaku, itd… Imaju lakšu strukturu od “običnih”, onih od jaja i brašna, ali kada ih pripremate, treba da znate nekoliko caka.

Pirinčane rezance profesionalni kuvari spemaju tako što ih jednostavno potope u toplu vodu (ne hladnu, ne vrelu) na 10-15 minuta, ili dok ne omekšaju. Za razliku od pšenične testenine, ne morate da ih kuvate uopšte, topla voda je dovoljna da se skuvaju.

Kada omekšaju, možete da ih ocedite i dodate mesu, stavite u supu ili neko drugo jelo. Budite sigurni da su se dobro “skuvali” u toploj vodi pre nego te pre jela, jer nekuvani pirinčani rezanci moguda budu malo “žilavi”.

Šta je potrebno za pripremu?

Sve što vam je potrebno za kuvanje pirinčanih rezanaca jeste lonac sa toplom vodom i cediljka. Ono što mnoge buni kod njihove pripreme, jeste zašto se ne kuvaju kao i oni pšenični. Kuvanje u kipućoj vodi može da ih previkše omekša i učini “gnjecavim” i nalik kaši. Potapanje u toplu vodu je nežniji način da se termički obrade, i sa ovim načinom nema greške!

Kako znate kada su gotovi?

Nakon što se rezanci potope 10-15 minuta, trebalo bi da budu meki i “elastični”. Da biste testirali, jednostavno uzmite komad i zagrizite ga – trebalo bi da bude mek, ali ne toliko da se “rastvara” u ustima, već da može da se žvaće. U suštini da budu “al dente”.

Šta ako su previše omekšali?

Ako su rezanci previše mekani, to znači da ste ih predugo držali i vodi, pa sledeći put smanjite minutažu na otprilike pet do 10 minuta. Isto tako, ako su ispali previše tvrdi, produžite vreme potapanja do 20 minuta.

Kakav ukus imaju savršeni pirinčani rezanci?

Pirinčani rezanci imaju blago sladak, orašasti ukus koji se dobro slaže sa različitim jelima. Iako se najčešće koriste u slanim specijalitetima kao što kineska brza hrana sa mesom i povrćem i supama, mogu biti i glavni sastojak slatkih deserta poput pudinga od manga. Čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi, u frižideru do tri dana, ili u zamrzivaču do dva meseca.

