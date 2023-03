Drastične promene: Šta se dešava u telu ako spavate manje od šest sati dnevno!

Posledice mogu da budu veoma ozbiljne.

Može biti da ste roditelj i da ste iscrpljeni ili da vas posao iscrpljuje. Iako možda mislite da nedovoljno spavanja samo šteti vašoj produktivnosti, šokantne istraživanja pokazuju šta premalo sna može učiniti vašem telu.

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi da odrasli moraju spavati oko sedam do devet sati, svake noći, kako bi se dobro odmorili.

Stručnjak za spavanje, dr Ketrin Hol je rekla da, ako se ne odmarate dovoljno, možete završiti sa opuštenom, bledom kožom, a takođe biste mogli biti podložniji prehladi.

Ako ste dobro odmorni, dr Hol je rekla da to čini veliku razliku u vašem spoljašnjem izgledu, koji se uskoro može promeniti i za samo 24 sata – navodi doktorka.

– Prvo što ćete početi da primećujete su tamni krugovi oko očiju – kaže dr Hol.

Takođe možete imati drhtavicu i vaše oči mogu izgledati natečene.

– Neki ljudi doživljavaju povećanu želju za hranom, bes i razdražljivost. Pospanost, umor, smanjena budnost i povećan rizik od pravljenja grešaka su takođe uobičajeni – rekla je ona.

3 dana lišavanja sna

– Ako niste dovoljno spavali do tri dana, onda će vaši simptomi početi da se intenziviraju. Neki ljudi doživljavaju kratke periode spavanja poznate kao mikrospavanje, koji traju samo 30 sekundi i dešavaju se, a da vi to niste svesni. Kognitivne performanse su drastično narušene, od donošenja odluka do pamćenja i sporog reagovanja. Očigledniji fizički simptomi uključuju ekstremni umor, povećanu upalu i kompromitovani imuni sistem – rekla je ona.

4 dana lišavanja sna

Tada počinje ekstremna deprivacija sna. Ostati budan, postaje sve teže. Halucinacije nisu neuobičajene i mogu uključivati viđenje, slušanje ili osećanje stvari koje zapravo ne postoje. Takođe možete primetiti povećanu razdražljivost, umor, stres, anksioznost i depersonalizaciju, ili osećaj da se posmatrate izvan sopstvenog tela ili da vaše okruženje nije stvarno – rekla je doktorka.

5 dana lišavanja sna

Želja za spavanjem i učestalost mikrospavanja će se povećati i intenzivirati nakon pet dana lišavanja.

– Halucinacije sada mogu uključivati zablude, iluzije i poremećeno razmišljanje – rekla je dr Hol.

Svi prethodno pomenuti fizički simptomi ostaju i mogu se pogoršati, dodala je doktorka, prenosi TheSun.

6 dana lišavanja sna

U ovoj fazi, vaša želja za spavanjem će biti nepodnošljiva i vaša percepcija stvarnosti će biti ozbiljno narušena i izobličena.

– Možda nećete moći tačno da percipirate i obradite informacije, što dovodi do stanja psihoze – rekla je dr Hol.

Znaci upozorenja na nedostatak sna

Dr Hol ističe da postoje i drugi znaci da se možda borite sa nedostatkom sna.

Dr Hol je dodao da je povećanje telesne težine takođe prilično uobičajeno kod ljudi koji se bore sa snom.

– NHS otkriva da su “studije pokazale da ljudi koji spavaju manje od sedam sati dnevno, imali tendenciju da dobiju više na težini i imaju veći rizik da postanu gojazni, od onih koji spavaju sedam sati ili više – rekla je ona.

Ako gore navedeni neželjeni efekti nisu dovoljni, dr Hol je rekao da ste takođe podložniji običnoj prehladi ako ste lišeni sna.

– Naše telo mora da bude dobro odmorno da bi se borilo protiv infekcije. Produženi nedostatak sna može negativno uticati na imuni sistem, omogućavajući da se ove vrste bolesti češće uvlače – rekla je ona.

