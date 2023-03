Zašto se nekada osećamo kao da smo "KOPALI", a znamo da fizički nismo ništa teško radili?!

Koliko vam se puta desi da ste spavali dosta, da niste ništa fizički teško radili danima, a opet se osećate jako umorno, kao da ste „kopali“, kako se uvek kaže.

To je zato što postoji razlika između mentalnog i fizičkog umora. One imaju različite simptome, ali mogu međusobno uticati jedna na drugu.

Uzroci i simptomi fizičkog umora

Krivci za fizički umor i iscrpljenost obično su preterano treniranje ili nedostatak sna. Mnogima odmah prvo na pamet pada da se preterano treniranje može odnositi samo na vrhunske sportiste, ali to nije tako zbog toga što, i ako ste početnik, možete preterati u odnosu na svoj trenutni nivo kondicije.

Kad govorimo o preteranom treniranju, treneri ističu da to može uključivati povećan broj otkucaja srca tokom mirovanja, bolove u mišićima koji ne prestaju u roku od 48 do 72 sata nakon treninga, glavobolju i smanjeni apetit. Tada je potrebno napraviti nekoliko dana pauze, za odmor i oporavak.

Kao drugi razlog navodi se nedostatak sna i to je jedan od najčešćih uzroka jer možda jednostavno ne spavate dovoljno ili je vaš kvalitet sna loš. Na primer, to možete prepoznati po tome ako ste umorni čak i nakon što ste spavali osam ili više sati, ili se probudite u “dobrom” stanju, a oko 14 sati vas uhvati veliki umor. Ipak, tu je potrebno napraviti razliku: „usporenost“ u popodnevnim satima je normalna, ali ne u toj meri da bukvalno ništa ne možete da radite. Loš kvalitet sna uveliko je povezan sa stresom, hormonima i problemom štitne žlezde, a ako prepoznajete da bi to i kod vas mogao biti slučaj, svakako se obratite izabranom lekaru.

Uzroci i simptomi mentalnog umora

Mentalna iscrpljenost i umor definišu se kao neuspeh u izvršavanju mentalnih zadataka koji zahtevaju samomotivaciju te takav umor smanjuje svakodnevnu učinkovitost. U takvom periodu ljudi imaju poteškoće u obavljanju svakodnevnih zadataka ili donošenju rutinskih odluka, razdražljivi su i neraspoloženi te odugovlače sa obavezama.

Istovremeno, to utiče i na san jer um se ne može isključiti. Ključ za svaku vrstu takvog umora jeste da uradite nešto za sebe, bilo da odvojite malo vremena za trening ili da skuvate zdravu večeru. Radite ono što će vam doneti više energije. Ako osetite umor nakon ručka, pokušajte da umesto dremanja odete u šetnju i tako napunite baterije za ostatak dana.

Šta uraditi u situacijama mentalnog i fizičkog umora?

Kad osetite bilo koji od ovih simptoma, pre nego što pojurite kod lekara, zapitajte se spavate li dovoljno, kakva je vaša ishrana i konzumirate li previše šećera, krećete li se dovoljno tokom dana, jeste li pod stresom i s kime se družite – provodite li dovoljno vremena sa svojim voljenima i družite li se s pravim ljudima koji vas čine srećnima ili vas sputavaju? Nakon što sami sebi odgovorite iskreno na sva ova pitanja, znaćete najbolje koji su vam naredni koraci…

Autor: Z.L.