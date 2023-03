'JEDVA SAM SE POPELA STEPENICAMA' Mara je do detalja opisala kako je za dlaku izbegla smrt, a koje simptome je ignorisala

"Uvek osluškuje svoje telo,ono vam uvek nešto šapuće", kaže Mara i šalje poruku da je važno reagovati na vreme, jer je ona pravovremenom reakcijom izbegla fatalne posledice i uspešno se oporavila nakon hiruškog zahvata.

Srčani udari, koji se nazivaju i infarkti miokarda, veoma su česta pojava, procenjuje se da se u svetu događa svakih 40 sekundi, i češće.

Tokom srčanog udara dolazi do prekida dotoka krvi koja snadbeva srce kiseonikom i srčani mišić počinje da odumire. Javlja se i kod mlađih ljudi i to ispod 40 godina.

Simptomi mogu da se pojave i mesec dana pre nego što dođe do infarkta. Zbog toga je važno da takve simptome ne ignorišete, jer bi to moglo ozbiljno da vam ugrozi zdravlje i dovede vas u situaciju kada vam život može biti u pitanju.

Jedna korisnica društvenih mreža detaljno je opisala kako su izgledali njeni simptomi i kako je na vreme uspela da stigne do lekara.

Hipertenzija, cigarete, stres, sve to može uticati na pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja, a naročito kada je srce u pitanju. Naime, kako objašnjava korisnica Tvitera, ona je infarkt doživela nakon povratka sa odmora.

"Otišla sam do marketa i pešaka se vraćala na treći sprat. Kažem ćerki, "jedva sam uz stepenice došla", ne sluteći da mi je to pokazalo da imam infarkt. Zatim, odlazim da prostrem veš i primetim kako se džemper pomera u predelu grudnog koša i gubim dah od tolike silinebola. Na skali od 1-10 bol je bio 9. Ulazim u kuću, sedam na krevet borim se za dah. Odlazim do kupatila vidim usne modre. Zovem ćerku i tražim čašu vode dok se bol širi i ka levoj ruci", objašnjava ona.

"Zovem hitnu i odlazim da se spremim. Žensko! Ekipa hitne pomoći stigla je za 10 minuta. Daju mi lek. Pas podivljao, ne mogu ga odvojiti od mene".

Nažalost, dešava se i da bolesnici naprasno umru, a da se tek naknadno utvrdi da su prethodno imali ove ili slične tegobe, ali da se nisu javili lekaru.

Zato je veoma bitno da se ovi bolesnici što pre jave svom lekaru koji će učiniti odgovarajuće pretrage, EKG, ultrazvuk srca, laboratorijske analize, koje će razjasniti da li su navedene tegobe srčanog porekla ili su uzrokovane drugim problemima.

U slučaju sumnje na akutni infarkt miokarda neophodno je mirovanje i hitan lekarski pregled.

