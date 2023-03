MOŽE LI LJUDSKA INTELIGENCIJA BITI ZAMENJENA VEŠTAČKOM!? Dr Raičević objašnjava šta se dešava ukoliko previše koristimo PAMETNE UREĐAJE! (VIDEO)

Problem uticaja veštačke inteligencije na zapostavljanje mentalnih funkcija nije beznačajan, može da bude veoma ozbiljan, rekao je za Pink prof. dr Ranko Raičević, predsednik Društva neurologa Srbije.

Dr Raičević je rekao da to možemo da vidimo i u primeru toga što je Microsoft otpustio sav bord koji je vezan za etički aspekt veštačke inteligencije.

- Veštačka inteligenija je sve ono što već sada imamo, svi ovi pametni uređaji, pametni telefoni, sve je deo te veštačke inteligencije, koja na značajan način "olakšava" život - rekao je dr Raičević.

Kako kaže, sa druge strane sve te poštapalice imaju uticaj na razvoj kreativnosti i razvoj logičkog razmišljanja.

- Lako će se doći do svih vrsta biohemijskih parametara, do algoritama, da ljudska inteligencija ne može nikada biti zamenjena. Razgovor sa pacijentima, anamneza i uticaj, glas i izgled čoveka su ono što samo živ čovek može da pokaže i to je individualni pristup, što veštačka inteligencija ne može da zameni - rekao je dr Raičević.

Dr Raičević je rekao da ono što smo nekada gledali kao daleku budućnost, danas smo postali svedoci.

- Finska koja je dosta pragmatična i moderna država, htela je da se zamene igre sa pisanjem i crtanjem sa tabletima, i to u dobu predškolske dece. A šaka je polovina hemisfere, ona drži pola hemisfere u toj projekciji i vi ako izbacite tu vrstu stimulusa vi ćete odustati od tog dela mozga - rekao je dr Raičević.

Kako kaže, nema boljeg stimulansa za mozak od radnje i to radnje koja se ponavlja.

- Mozak može da preuzme i funkcije za koje nije predviđen, ukoliko se istrenira, Ono što mi znamo jeste da ne koristimo čak ni jedan posto mozga. On je sedište svih sedišta i brana našeg srljanja u psihozu - rekao je dr Raičević.

