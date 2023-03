DUŽE NIJE BOLJE: Evo koliko dugo bi trebalo da traje seks

Da li ste se ikada zapitali koliko minuta provode prosečni parovi vodeći ljubav?

Ako jeste, onda ćete sada napokon dobiti odgovor koji vas zanima.

Malo je stvari koje istovremeno prijaju i izazivaju anksioznost kao seksualni odnos. Čim to počnemo da radimo, dolazi do nesigurnosti. Da li to radimo kako treba? Da li traje dovoljno dugo? Mnogi od nas su se zaljubili u seksualnu mitologiju – posebno kada je u pitanju seks sa penetracijom i popularna ideja „traje satima“ i „celu noć“, ali prosečna poželjna seksualna sesija verovatno traje kraće nego što mislite.

Prema istraživanju američkih i kanadskih seksualnih terapeuta, seks kod većine parova ne traje celu noć, već prosečno vođenje ljubavi traje od 3 do 7 minuta, bez predigre.

„Vrlo mali postotak parova ima seksualni odnos koji traje više od 12 minuta“, zaključak je istraživača.

A ako želite dodatnu minutažu, stručnjaci savetuju usporavanje stvari: dužu predigru, odnosno međusobnu stimulaciju. Ali, tu je još jedan zlata vredan savet, a to je isprobavanje različitih poza, isprobavanje različitih brzina i jačina penetracije.

Ukoliko ste mislili da vaši seksualni odnosi traju isuviše kratko, nemate razloga da budete nesigurni zbog svog ljubavnog života. Ni kod drugih nije ništa drugačije.

Autor: