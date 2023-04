Za njih pravila ne važe i baš uvek teraju po svom: Ovo je 10 najneposlušnijih rasa pasa

Kako tvrde literatura i različita iskustva, ove rase pasa su proglašene za najtvrdoglavije i najneposlušnije:

10. Akita inu

Ova rasa je izuzetno zaštitnički nastrojena, a može se pohvaliti i samostalnošću i upornošću. Međutim, nonšalantno će ignorisati vaše naredbe tipa: „Sedi“ ili „Dođi“, ukoliko smatraju da je to za njih gubljenje vremena.

9. Šar pej

Ovoj rasi se takođe može pripisati vernost, upornost i istrajnost. Ali takođe mogu biti uporni baš kao trogodišnjak koji ne želi da ode u krevet. Isto tako neće vas čuti kad im se obraćate, ukoliko im tako odgovara.

8. Lasa apso

Nemojte da vas zavara njegova malena i prekrasna konstitucija. Ova rasa je razvijena od strane tibetanskih monaha kako bi bili psi čuvari. Njihovo neobuzdano krzno ne može sakriti srčano i lavlje srce koje bije u njigovim malim grudima. Takođe su nestašni i tvrdoglavi, a često će biti gluvi na vaše naredbe.

7. Čau čau

Ova stara rasa, prvobitno je uzgajana na kineskom dvoru. Poznati su kao mirni i staloženi psi, uvek odani samo jednom gospodaru. Budući da su veoma samostalni, inteligentni i pronicljivi, neretko vole da rade stvari onako kako samo oni zamisle.

6. Koli



Pas ove rase takođe se odlikuje inteligencijom i time što se najbolje oseća u krugu svoje porodice. Budući da su u prošlosti odgajani kao psi koji čuvaju stada, tada su vaspitavani da odluke donose sami. Ta osobina zadržala se i do dana današenjeg – oni su samostalni u svemu što rade.

5. Erdel terijer

Oni su poznati kao kraljevi terijera. Njima se mogu pripisati sledeće osobine: uporni su, samovoljni, razigrani i veoma pametni. Osobina koju bismo posebno izdvojili tiče se toga da ovim terijerima potreban konstantni izazov u životu – i budite sigurni da će ga pronaći.

4. Sibirski haski

Na popularnom You Tube-u postoji veliki broj klipova koji nose naziv – tvrdoglavost haskija. Ne manjka im inteligencije ni samostalnosti, a budite sigurni da ako postoji nešto što oni ne žele da urade, na to ih nikako ne možete naterati.

3. Džek Rasel terijer

Kao i većina rasa koje smo do sada naveli, ovi psi su inteligentni, veseli, privrženi porodici u kojoj žive. One što ih možda za nijansu razlikuje od ostalih je što imaju više energije, zahvajujući kojoj će do kraja sprovesti baš svaku svoju ideju i nestašluk.

2. Jazavičari

Da, da…i oni su inteligentni, veseli, zaštitnički nastrojeni. Na sve to postoji još jedna jako iritantna osobina za sve vlasnike – oni prosto ne razumeju reč NE.

1. Bigl

Da bismo vam dočarali koliko su ovi psi tvrdoglavi, samo ćemo vam reći da postoji mnogo foruma sa temom: „Zašto je bigl toliko tvrdoglav?“. To će vam približiti nivo njihove svojeglavosti. Da, oni su slatki, inteligetni, verni, ali su i „tvrde glave“ kada je u pitanju nepromenljivost njihovih stavova. Jedini način na koji možete ublažiti njihovu tvrdoglavu prirodu jeste da sa njima pregovarate hranom.



Autor: