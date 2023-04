ČIM OSETITE OVO JAVITE SE LEKARU: Dr otkriva najvažnije simptome MOŽDANOG UDARA nakon kojih HITNO treba reagovati

Doktor neurolog otkrio je koji su najčešći simptomi moždanog udara i kako dolazi do istog.

Stres, nezdrav način života i mnogi drugi faktori mogu dovesti do raznih bolesti i stanja, među kojima je i moždani udar čiji simptomi ponekad mogu biti veoma podmukli.

Da bi se posledice izbegle ili svele na minimum veoma je važno prepoznati simptome i na vreme reagovati. Dr Velibor Jolić pokušao je da reši sve nedoumice vezane za moždani udar.

- Rizične grupe za moždani udar jesu hronični bolesnici, na prvom mestu, kao i bolesnici koji su već imali moždani udar. Bolesnici koji već imaju hronične bolesti kao što su srčane bolesti, aritmije najčešće, hipertenzija, dijabetes i ostale bolesti. Jednostavno treba da znaju da bi trebalo da se kontrolišu i da se leče. To su bolesnici kod kojih češće možemo da očekujemo pojavu moždanog udara, objasnio je doktor i dodao:

- Najčešći uzrok moždanog udarajeste poremećen srčani rad, srčane aritmije kao najčešće, zatim bolesti velikih krvnih sudova vrata koje dovode krv do glave, bolesti malih krvnih sudova u glavi. Kod mladih ljudi, nešto što je često u poslednje vreme što otkrivamo, a uzrok je moždanih udara - to je raslojavanje zida krvnih sudova - mi to stručno zovemo disekcija.

Doktor ističe da do moždanog udara može doći i tokom neprirodnog položaja vrata, naglih pokret, kao i kod preterivanja u ekstremnim sportovima.

- Može se desiti i tokom agresivne kiropraktike, a ono čega se mi posebno plašimo to su neka agresivna nameštanja vrata. Dakle, to su sve faktori koji mogu da oštete zidove krvnog suda.

Simptomi moždanog udara

- Klasični simptomi moždanog udara bi svako već mora da prepozna ili da pomisli da se nešto dešava po pravilu nastaju naglo. Vidite, ljudi normalno funkcionišu, žive, rade i govore. Kada se desi moždani udar, neka od tih bitnih funkcija otkaže, znači dolazi do slabosti jedne polovine tela. Na primer, malo pre sam pomerao obe ruke, a sada ne pomeram levu ruku ili desnu. Zatim, poremećaj govora ili izgovaranja ili čak poremećaj razumevanja izgovaranja. Zatin ispad u vidnom polju, i to recimo u jednoj polovini vidnog polja. Potom, gubitak vida na jednom oku koji nekad može da bude prolazan, a nekad da traje. Zatim vrtoglavica koja traje - to je vrtoglavica koja traje desetinama sekundi, u minutima, koja je tog intenziteta da ne možete ništa elementarno da obavite, priča doktor i dodaje da je najvažnije doći na vreme.

- Moždani udar ima takve manifestacije koje su bolesniku nepoznate do tada. Akutni moždani udar je hitno i urgentno medicinsko stanje. A ono što je još bitnije da se kaže je da lečenje postoji kad se dođe na vreme , to podrazumeva prvih nekoliko sati od nastanka prvog simptoma. To je stanje koje ne podnosi improvizacije, na primer da se legne i da se odspava pa onda sutra ću ujutru da se javim, nedopustivo je da se ignoriše zato što se gubi vreme, a lečenje postoji.

- U četiri i po sata možemo da prinmenimo terapiju kod mlađih ljudi, a kod starijih samo do 3 sata od nastanka moždanog udara.

Doktor ističe i da jaka glavobolja kojoj ne pomažu nikakvi lekovi, takođe može da bude signal.

