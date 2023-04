Linjanje kućnih ljubimaca: Stručnjak otkriva kako da se izborite sa viškom krzna i održavate dom čistim

Uzgajivačica zlatnih retrivera, Amanda Tomas, dala je nekoliko korisnih saveta koji će vam pomoći da savladate dlake kućnih ljubimaca u vašem domu.

Koristite odgovarajuću četku

Prva stvar koja vam je potrebna jeste odgovarajuća četka, kako bi prilikom češljanja vašeg ljubimca skinuli sve potrebne dlake.

Postoji mogućnost da ćete promeniti nekoliko četki dok ne dođete do one koja odgovara vašem psu. Posetite nekoliko pet šopova i zamolite prodavce da vas upute u to kako se bira četka, na šta treba da obratite pažnju prilikom kupovine, kao i da li oni imaju četku koja bi odgovarala vašem psu. Što više dlaka skinete četkom, manje će ih biti po nameštaju i tepihu.

Još jedna stvar koja može smanjiti opadanje dlaka je kupanje. Iako očetkate vašeg psa pre kupanja, ne dajte da vas iznenadi količina dlaka koju ćete videti u odvodu nakon kupanja.

Psa masirajte prilikom šamponiranja, jer ćete tako podstaći da sve potrebne dlake otpadnu. Pored otklanjanja viška dlaka, redovno kupanje vašeg ljubimca čisti od dodatne prašine i prljavštine koja mu se nahvatala na krzno. Kupajte vašeg psa svakih par nedelja i smanjićete linjanje, ali i moguće alergene koje širi po kući.

Održavajte svoj usisivač

Sad kad primenjujete prva dva saveta kako biste održavali dlaku svog ljubimca i sprečili je da se skuplja po kući, vreme je da počnete sa održavanjem vašeg usisivača. Nebitno je koju marku usisivača imate, jer svaki može da uradi odličan posao i pokupi sve dlake, ali ga morate pravilno održavati.

Redovno praznite kesu i menjajte je po potrebi. Redovno menjate ili čistite filter i na kraju proverite da li je crevo začepljeno. Ako budete praktikovali ove korake, obezbedićete dug vek vašem usisivaču. Svaki usisivač zahteva ove radnje i u domu bez ljubimca, ali je to mnogo bitnije kada je ljubimac prisutan.

Redovno usisavajte

Pokušajte da usavršite rutinu usisavanja. Bilo bi dobro da tepihe usisavate iz dva pravca, pogotovo ako je u pitanju tepih sa dugim „dlakama“. Kada prođete usisivačem sa gornje strane, vratite se i usisajte još jednom od dole ka gore, kako bi bili sigurni da ste pokupili sve dlake koje su možda zaostale prilikom prvog usisavanja.

Otklonite dlake vašeg psa sa nameštaja

Sad kad su tepisi čisti, vreme je da se okrenemo ka nameštaju. Za drveni i kožni nameštaj je dovoljna mikofiber krpa. Ona u jednom potezu može pokupiti sve dlake sa vašeg nameštaja. Nameštaj od drugih materijala je potpuno druga priča kada je u pitanju čišćenje dlaka. Postoji nekoliko stvari koje vam mogu pomoći da otklonite dlake sa nameštaja.

Prva stvar koju možete da probate su gumene rukavice. Stavite rukavicu na ruku i pređite preko nameštaja. Stvoriće se statički elektricitet koji će učiniti da dlaka počne da se lepi za rukavicu. Sledeća opcija slično funkcioniše i u pitanju je četka za brisanje prozora. Četkom pređite preko nameštaja i dlake bi trebale da se zalepe za nju, kao što su i za rukavicu. Poslednja opcija je roler koji skuplja dlake. On se može pronaći u prodavnicama u različitim oblicima i veličinama. S pravim rolerom možete dohvatiti i skrivene dlake iz teško dostupnih mesta na vašem nameštaju, piše Telegraf.

