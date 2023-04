VRAĆANJE BIVŠEG i životna transformacija - Ova 4 znaka najviše će pogoditi RETROGRADNI MERKUR

Evo koji znaci će biti na meti Merkura.

Ako je verovati zvezdama, četiri horoskopska znaka mogu da očekuju povratak bivših ljubavi od 21. aprila. Za sve će biti zaslužan retrogradni Merkur jer će pod uticajem njegove energije u naredne tri sedmice, do 14. maja, pojedini doživeti probleme u komunikaciji, propale planove i – vraćanje bivših. Za neke će to biti sjajna promena, dok će drugima zagorčati život.

Blizanci

Retrogradni Merkur možda neće vratiti direktno bivšeg u vaš život u narednih nekoliko nedelja, ali stara simpatija će se svakako pojaviti ukoliko imate s njom nedovršena posla. I istorija će se ponavljati, a da vas dvoje to i ne shvatate. Tako će biti sve dok ne uspete da rešite ono špo je bio početni problem. Pritom, vrlo je moguće da ste tu bivšu ljubav ostavili zbog sadašnjeg bračnog partnera – ili obrnuto.

Takođe, vrlo je moguće da ta osoba iz prošlosti nije vaš bivši partner u pravom smislu, već neko ko vas je voleo iz potaje. Moguće je da vas je konraktirao više puta preko društvenih mreža ili telefonom, a sada je rešio da ode korak dalje. Možda se i ne pojavi direktno pred vama, ali ćete svakako osetiti njegovo prisustvo.

Devica

Stupićete u kontakt s nekim s kim je komunikacija bila naglo prekinuta. Ili će se ta osoba javiti vama ili vi njoj, u svakom slučaju onaj drugi se i neće obradovati pozivu.

Postoji velika verovatnoća da će muškarac u tom paru prvi pokazati inicijativu, piše yourtango.

Zanimljivo je pak to što će se vratiti svom uobičajenom ponašanju nakon par dana ljubaznosti, a ona će ponovo tragati za odgovorima i pokušavati da dopre do njega. Ali uprkos nerazumevanju i preprekama, moguće je da će se tih dvoje bivših pomiriti. Međutim, to će biti kratkog veka zbog istih problema odranije – neodgovornog i neobaveznog ponašanja jedne strane.

Bik

Ovaj retrogradni Merkur donosi puno akcije za Bika, a to znači da se i bivši vraća.

Poput Blizanaca, za neke od vas ovaj bivši će zapravo biti nova osoba sa kojom ste bili ranije u kontaktu. Ali za razliku od Blizanaca, vama je bilo suđeno da upoznate tu osobu da biste mogli da nastavite dalje u životu. Za neke od vas, ovaj „bivši“ ne znači i novu ljubavnu vezu i neće ostati u vašem životu predugo. Ali možda ćete osetiti jaku privlačnost prema njemu, što će vas zbuniti. Moguće je da će to biti poznanik sa Tindera koji će međutim ubrzo preći dalje od vas.

A krajem perioda pravi bivši se takođe vraća Bikovima. Vi ste na sve načine pokušali da ga izbrišete iz svog života, ali on će pokušavati da dopre do vas preko međusobnih poznanika. Budite pažljivi jer takvo opsesivno ponašanje lako može postati problematično.

Škorpija

Pred Škorpijom je čudan period. Oni koji su u procesu razvoda iskusiće prave turbulencije. Moguće je i da će biti rasprave sa bivšim i njegovom porodicom zbog izdržavanja dece. Zato budite oprezni.

Može se desiti i da roditelji bivšeg partnera pokušaju da vas privole da obnovite odnos sa njim iako to nikako ne bi bilo pametno, posebno ako ste imali neprijatna iskustva ranije.

Pojedini mogu osetiti i komplikacije sa odlukama na sudu što se tiče razvoda i starateljstva sa decom, s tim što je ishod izvestan tek kada se završi retrogradni Merkur.

