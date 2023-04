Ne preskačite doručak: 4 loše stvari koje mogu da vam se dogode ako ne poslušate

Odavno slušamo da je doručak najvažniji obrok, jer nam obezbeđuje energiju neophodnu za obaveze koje nas čekaju kako dan odmiče.

Ipak, u poslednje vreme sve je više onih koji izbegavaju da jedu kad se probude, jer smatraju da će na taj način uneti manje kalorija.

Novinari portala Best Life konstultovali su se sa dijetetičarkom i nutricionistkinjom Trisom Best koja je sa zdravstvene tačke gledišta objasnila zašto preskakanje doručka nije dobra ideja.

1. Pojačava žudnju za slatkišima

- Preskakanje doručka može da poveća želju za hranom, jer dovodi do pada nivoa šećera u krvi, izazivajući oslobađanje hormona koji signaliziraju telu da traži hranu, a to dovodi do žudnje za slatkišima ili drugom visokokaloričnom hranom - navodi dr Best.

- Pored toga, preskakanje doručka može da dovede do prejedanja kasnije u toku dana, jer glad raste, što na duge staze doprinosi povećanju težine.

Preskakanje doručka može da pojača želju za nezdravim grickalicama. Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Nutrition, osobe koje ne doručkuju unose više kalorija tokom dana u odnosu na one koji ne preskaču doručak.

2. Pad nivoa energije

Kad se ujutro probudite, vašem telu je potrebno gorivo da pokrene metabolizam i obezbedi energiju za nastupajući dan. Ukoliko ne doručkujete, uskraćujete organizmu neophodnu energiju, zbog čega možete da se osećate umorno i usporeno.

Studija iz 2010. godine, objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazala je da preskakanje doručka može da smanji nivo energije i potrošnju energije tokom dana.

- Telo ne dobija hranljive materije da podstakne metabolizam i obezbedi energiju za psiho-fizičke aktivnosti, što dovodi do osećaja umora i niskog nivoa energije tokom dana. Kad ne doručkujete, vaše telo može da se okrene drugim izvorima energije kao što je mišićno tkivo, što može dodatno da doprinese osećaju slabosti - objašnjava nutricionistkinja Best.

3. Problem sa koncentracijom

Preskakanje doručka može da utiče na vašu kognitivnu funkciju, otežavajući koncentraciju i zadržavanje koncentracije. Kako navodi BMC Public Health, nekoliko studija je pokazalo da preskakanje doručka smanjuje kognitivne funkcije i radnu efikasnost.

Zato se doručak smatra najvažnijim obrokom u danu.

- Preskakanje doručka smanjuje koncentraciju, jer vaš mozak ne prima potrebnu glukozu, što može da dovede do smanjenih kognitivih performansi, oštećenja pamćenja i poteškoća u fokusiranju na zadatke. Takođe, ukoliko ne doručkujete to može da dovede do fluktuacija u nivou šećera u krvi, što dodatno utiče na koncentarciju i kognitivne funkcije - upozorava nutricionistkinja Best.

4. Potencijalni problemi sa varenjem

Pravilno izbalansiran doručak je pun vlakana i hranljivih materija koje pomažu da vaš sistem za varenje dobro funkcioniše.

- Prvi obrok po ustajanju iz kreveta može da stimuliše proizvodnju digestivnih enzima koji pomažu u razgradnji hrane i poboljšavanju varenja. Kad preskočite doručak, vaš sistem za varenje možda neće funkcionisati tako efikasno, što dovodi do problema poput nadimanja, zatvora ili lošeg varenja - upozorava dr Best.