Moglo bi vas iznenaditi! Ovo su 3 NAJVEĆE PREDRASUDE o muškarcima u koje žene slepo veruju

U glavama i jednih i drugih ona druga polovina je neobjašnjiva teritorija. Većina muškaraca smatra da su žene u suštini neurotična stvorenja, koja ne znaju šta hoće, ali se ponašaju kao da su otkrila tajnu i smisao života. S druge strane, žene misle da se muškarci plaše obaveza, ljubavi i braka, mada je najčešće slučaj da se oni zapravo to ne žele sa osobom koja je donela ovakvu pretpostavku.

Iako je večita muška želja osvojiti što veći broj žena i iste odvući u krevet, nije istina da se muškarci boje da budu samo sa jednom osobom do kraja života. Nemaju svi muškarci taj poriv da pobegnu glavom bez obzira kada shvate da žena od njih želi ozbiljnu vezu ili brak. Njih u suštini najviše plaši gubitak slobode, koji smatraju da će se dogoditi kada njoj prepuste kormilo. Takođe, misle da im ista neće dozvoljavati da rade šta hoće, što je za njih najgora kazna.

1. Da je fizički izgled sasvim dovoljan za muško uzbuđenje

- Ruku na srce, 99 % muškaraca će „pasti“ na zgodnu devojku i poželeti da provede noć sa istom, međutim to ne znači da su toliko ograničeni (da ne kažemo plitki). Zgodna devojka koja ih na prvu i privuče, ako je samo zgodna i ništa više, vrlo brzo će prestati da ih interesuje. Ako vaša voljena misli da vam je neka druga devojka koja je zgodnija od nje, samim tim i privlačnija, ukažite joj na njene kvalitete (zbog kojih ste zapravo i s njom), koji su mnogo važniji od bujnih grudi i zategnute guze.

2. Da muškarci nisu emotivni i da ne znaju kako da iskažu osećanja

Skroz pogrešno stanovište. Muškarci su sposobni da iskažu osećanja, samo što to ne rade na isti način kao i žene, pa one misle da to ne rade uopšte. To što ne plaču za svaku sitnicu (kao žene) ne znači da ih neke stvari ne pogađaju i da su bezosećajni. Ako vas vaša draga optuži da ste bezosećajni u toku rasprave, recite joj samo da biste to bili kada biste se okrenuli i otišli kada ona započne sa beskonačnim monologom, umesto što stojite, trpite uvrede i pokušavate da je razuverite.

3. Da je muškarcima samo intimni odnos važan

Intimni odnos jeste važan ali nije najvažniji. Intimni odnos bez osećanja, jednako je neprivlačan muškarcima koliko i ženama, iako ga oni više praktikuju. Istina je da muškarci češće razmišljaju o vođenju ljubavi nego žene, ali to ne znači da samo o tome razmišljaju. Muškarce naime odbijanje pogađa isto koliko žene njihovo navaljivanje kada je intimni odnos u pitanju. S toga ako vas vaša lepša polovina optuži da samo želite intimni odnos, podsetite je na sve one sate i dane koje ste proveli sa njom, radeći bilo šta drugo što nema veze sa intimnim činom, ne prigovarajući joj pritom.

Autor: Z.L.