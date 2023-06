Da li ste i vi među njima? Za najveći broj ljudi JEDNA NOĆ u nedelji je posebno teška

Ali ako ste primetili da postoji jedna posebna noć u sedmici kada jednostavno ne možete ni oka da sklopite, iznenadiće vas podatak da nova istraživanja pokazuju da niste sami.

Čak i ako obično čvrsto spavate, normalno je da s vremena na vreme imate nemirnu noć. Svi se ponekad suočimo nesanicom, a ako ste jedna od onih osoba kojima nije teško odlutati u zemlju snova, smatrajte se srećnikom.

Nova studija kaže da velika većina odraslih ima problema sa spavanjem baš jedne određene noći u nedelji. Bilo da redovno teško spavate ili je to samo povremena pojava, nesanica nikako nije zabavna. Ne samo da se zbog nedostatka sna sledećeg dana možete osećati mrzovoljno i neusredsređeno, propuštanje punih sedam do devet sati koliko Nacionalno udruženje za spavanje preporučuje odraslima je loše za vaše zdravlje na više načina, uključujući povećanje rizika od demencija.

Organizacija navodi niz uobičajenih krivaca za nesanicu, uključujući korišćenje kofeina i alkohola, nepravilan raspored spavanja, kasno popodnevno dremanje, jedenje teškog obroka neposredno pre spavanja i korišćenje elektronskih uređaja pred spavanje. Određeni lekovi takođe mogu uzrokovati besane noći – razgovarajte sa svojim lekarom ako mislite da bi to mogao da bude slučaj kod vas.

Prema studiji iz septembra 2022. koju je provelo Nacionalno udruženje za spavanje, više od 54 posto odraslih krivi anksioznost i stres za to što ih drže budnima noću. To i nije previše iznenađujuće, s obzirom na to da teskoba može uzrokovati napetost u vašem telu, što baš i nije pogodno za odmor.

