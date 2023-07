ONE SU OBAVEZNE - Ove destinacije morate posetiti ako ste strastveni avanturista

Ukoliko ste veliki avanturista i volite da provodite vreme na otvorenom sa svojim prijateljima, postoje određene putničke destinacije koje biste trebali razmotriti jer nude kako sportske aktivnosti, tako i odmor i prelepe, nezaboravne pejzaže.

Od glečera i vulkana na Islandu do kristalno čistog mora oko Kanarskih ostrva, predstavljamo najbolje destinacije za avanturiste. Kada se pomisli na putovanja po svetu, prva asocijacija su stara arhitektura, muzeji i galerije.

Svi znamo da je Evropa kontinent koji je najbolja destinacija ako vam je stalo do istorije, kulture i različitih kulinarskih iskustava, ali to je takođe i mesto na kome se mogu pronaći neke od svetskih najnezaboravnijih avantura. Naravno, samo ako ste spremni da pobegnete iz urbanih sredina, navučete čizme i pripremite se za akciju!

Ostatak sveta takođe krije dosta zanimljivih detalja u sebi, pa pogledaj koje smo to sve destinacije izdvojili za vas i vaše drage osobe za putovanje iz snova.

Island

Krajnja destinacija za avanturiste sa dramatičnim vulkanskim pejzažima, ledenim vrhovima, moćnim vodopadima i bujnim rekama, a da ne spominjemo vrele izvore za umirivanje bolnih mišića nakon sportskih aktivnosti, Island je fantastična destinacija za sve vrste aktivnosti - šetnju, vožnju na dva točka, na konju ili u čamcu.

Patagonija

Smeštena u južnoj regiji Argentine, Patagonija ne samo da se može pohvaliti neokrnjenim prirodnim pejzažima Anda, već i time što je raj za svakog istinskog avanturistu. Postoji toliko razloga zbog kojih ćete želeti iznova i iznova da se vratite, da biste ih sve iskusili. Istakli bismo V Trek, jedan od najvećih planinarskih izazova koji će vas odvesti ka spektakularnim vrhovima Tores del Paine, koji se međusobno kreću među blistavim jezerima, gustim šumama i ravnicama. Ostale mogućnosti uključuju jahanje, biciklizam i penjanje.

Tarifa, Španija

Tarifa je mali gradić na moru kod Gibraltarskog moreuza poznat ljudima u Španiji pre svega po jednoj stvari: vetru. Ljubitelji surfovanja i ostalih sportova na vodi se neće razočarati ako posete ovo mesto.

Novi Zeland

Legendaran zbog svojih beskrajnih mogućnosti za avanture i prekrasnih pejzaža, snežnih planina i jezera sličnih draguljima, pa sve do obala, okruženih tirkiznim vodama. Kvinstaun je najbolji za one koji praktikuju planinarenje, vožnje biciklom i penjanje, pa do onih koji vole splavarenja, ronjenja i još mnogo toga. Ako tražite nešto ekstremnije, razmislite o lepoti Novog Zelanda koji se nalazi 12.000 stopa iznad zemlje. Ukoliko ste ljubitelj bandži skakanja, Kvinstaun je mesto gde je izvršen prvi skok, još 1988. godine.