Prof. dr Sanja Sibinčić: Sve što treba da znate o donaciji jajnih ćelija i spermatozoida

U Srbiji je od decembra 2022. godine omogućena vantelesna oplodnja sa doniranim jajnim ćelijama ili spermatozoidima svim parovima i ženama bez partnera, a procedura se može raditi i o trošku RFZO. Početkom ove godine potpisan je i ugovor između države Srbije i češke banke reproduktivnog materijala Pronatal. Kakve će koristi od ovoga imati naši građani i šta sve treba da znaju o donacijama, razgovarali smo sa prof. dr Sanjom Sibinčić, direktorkom klinike Pronatal Beograd i reginolanim menadžerom Pronatal grupacije.

Kada je donacija reproduktivnog materijala rešenje?

Donacija jajnih ćelija je rešenje u situacijama kada žena zbog godina ili loše ovarijalne rezerve ne raguje na stimulaciju hormonima i tokom procesa vantelesne oplodnje ne može dobiti jajne ćelije ili dobija ćelije lošeg kvaliteta. Takođe je rešenje u slučajevima kada pacijentice imaju određene zdravstvene probleme koji im onemogućavaju da daju svoje jajne ćelije.

Da li će beba dobijena iz doniranih reproduktivnih ćelija ličiti na svoje roditelje?

To je pitanje koje postavlja većina parova. Verovatno ste se sretali sa ljudima koji imaju dete iz doniranog materijala ili su usvojili dete i pri susretu sa njima uvek pomislite kako ta deca liče na njih. Za to je odgovorna epigenetika. Osim toga vreme koje provedu zajedno oblikuje paralelno dva bića i ljudi počinju da liče jedni na druge u razmišljanju, postupcima, ponašanju...

Kako izgleda proces donacije korak po korak u Pronatalu?

Pacijent kada se odluči na postupak donacije, najpre mora da se registruje na portalu E-uprava, gde će i odabrati kliniku na kojoj želi da radi proces VTO sa donacijom reproduktivnog materijala. Ukoliko postupak finansira RFZO, komisju će obaviti u nekom od nadležnih centara, a ukoliko je pacijent samofinansirajući komisija se u tom slučaju obavlja na našoj klinici. Kada komisija donese zaključak da je par ili žena ispunio sve neophodne uslove, pristupa se poručivanju materijala iz Pronatal banke. Kad materijal stigne u našu kliniku, pristupa se procesu pripreme za VTO sa doniranim reproduktivnim materijalom.

Koje sve vrste podrške pruža Pronatal pacijentima u procesu doniranja?

Ono što Kliniku Pronatal Beograd odvaja od drugih klinika, koje se takođe bave biomedicinskom potpomognutom oplodnjom, jeste da smo prvi u Srbiji uveli holistički pristup u pripremi pacijenata za trudnoću i vantelesnu oplodnju. Tako smo oformili tim saradnika koji su tu da pomognu našim pacijentima da pripreme svoje telo, um i duh za sva iskušenje i izazove koji ih očekuju u pripemi i tokom procesa VTO i kasnije u periodu trudnoće. U timu su lekari kvantne medicine, psiholozi, nutricionisti koji imaju iskustvo u pripremi pacijenta za VTO i povećanje plodnosti, experti za lični razvoj i yoga učitelji, sa idejom da se ovaj tim proširu u cilju sveobuhvatnije pripreme pacijenta za trudnoću i VTO. Organizovali smo veći broj radionica koje su grupnog karaktera, radionice koje govore o istini i zabludama kod donacija, psihološku podršku, kako se na pravilan način ishranom i suplementima pripremiti što bolje za trudnoću, online treninge ( hormonalnu jogu ) i drugo. Tokom samog postupka pacijentima pored ovih grupnih radionica, pružamo i individualnu psihološku podršku. Pronatal Beograd sa ponosom neguje ovakav pristup sa svim svojim pacijentima, koji se pokazao u praksi kao izuzetno delotvoran!

Odnedavno je u vašoj klinici dostupan reproduktivni materijal iz Pronatal banke iz Češke. Koje to pogodnosti donosi našim pacijentima?

I za nas i pacijente je to ogromna pogodnost. Prije svega uspeh procedure zavisi od niza različitih postupaka. Naši embriolozi u svim centrima u regionu su prošli obuku u Češkoj, a i embriolozi iz Češke su tokom prošle godine redovno dolazili u Beograd da rade sa nama. To nam je omogućilo da se na isti način odnosima prema zamrznutom materijalu i prema odmrzavanju istog materijala. Znate bitno je da radite na isti način, jer su i komplikacije tada najminimalnije. Sve je dobro dok dobro ide, ali kada dođe do prvog mogućeg problema mi imamo direktne kontakte i mogućnost da embriolozi iz Češke odmah dođu u Beograd, ukoliko je to potrebno. Druge banke nam ne nude te pogodnosti niti smo u mogućnosti da na tako brz način rešimo potencijalni problem. Osim toga, pošto smo ista grupacija bićemo u mogućnosti napraviti još neke pogodnosti za pacijente.

Šta je još po vašem mišljenju važno da znaju kandidati za donaciju i šta biste im poručili?

Kandidati trebaju da znaju da mogu biti sigurni kada je u pitanju reproduktivni materijal, jer pre uzimanja materijala donori prolaze genetsku, psihološku i zdravstvenu obradu lekara u Češkoj. Podsetiću da Pronatal grupacija u svom sastavu pored 11 centara asistirane reprodukcije, dva centra prenatalne dijagnostike, banke oocita i spermazoozoida, poseduje i kliniku za genetiku. Pronatal banka poseduje 27 godina iskustva, najviše standarde kvaliteta, ima sopstveni registar donora sa jedinstvenom šifrom, obezbeđuje pouzdanu i brzu isporuku, donorke jajnih ćelija su starosti 18–33 godine, donatori sperme starosti 18–40 godina, svi donori su psihički i fizički zdravi sa višim nivoom obrazovanja, imaju normalan nalaz genetskog testa kao i negativan rezultat serološkog testa na seksualno prenosive bolesti. Važno je takođe napomenuti da su svi donori i donatorke slovenskog porekla, a više od 98% donatora su državljani Češke Republike što je garant da u slučaju potrebnih informacija sutra možemo dobiti informacije o zdravstvenom stanju donora, iako je donacija anonimna. Svakom pacijentu u našoj klinici se pristupa individualno i svi mi smo im uvek na raspolaganju da što lakše i jednostavnije sa svim neophodnim informacijama prođu kroz ove procedure.

Autor: