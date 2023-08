OSTAVIO ŽENU ZBOG UPOLA MLAĐE I DOBIO BLIZANCE - Posle je shvatio u šta se UVALIO! Evo zbog čega se muškarci UVEK POKAJU

Pre nekoliko večeri, moj prijatelj mi je jadikovao zbog nevolje u koju se uvalio. Vidite, u zrelom dobu od 58 godina on je trčao okolo za svoje dvoje male dece. Da skratim dugu i pomalo komplikovanu priču, pre pet godina je tadašnju suprugu ostavio zbog mnogo mlađe žene. Da, to je skandalozno, znam!, napisala je u svojoj kolumni u The Postu seks stručnjakinja i autorka Džejna Hoking. Tada je več sa prvom ženom imao, dodaje ona, dva odrasla sina i veselo je koračao prema penziji, ali to je trajalo samo dok nova i mlađa žena nije počela da mu govori da joj biološki sat otkucava i da joj je zadnji čas za dete... A nakon njenog upornog preklinjanja, popustio je i odlučio je da u svom "zlatnom dobu" još jednom postane tata...

"Otprilike devet meseci kasnije par je dobrodošlicu poželeo svojim blizancima, a moj prijatelj je sledećih nekoliko godina sa zavišću posmatrao kako se njegova bivša žena penzionisala i smestila u njihovu kućicu iz snova, te kako prekookeanskim letovima putuje kako bi istraživala svet, dok on pak odlazak u penziju stalno odlaže, u strahu da mu primanja tada neće pokriti potrebe nove porodice", ispričala je Hoking koja kaže kako joj je, dok se on tako jedan put žalio, palo na pamet da je njegova bivša u novonastaloj situaciji zapravo jedini pobednik.

"Ne može se poreći da je ona pobedila; a svi su je žalili kad ju je ostavljao zbog te prelepe mlade žene...Njega su pak muški prijatelji sa odobravanjem tapšali po leđima, možda želeći da i njih same svake večeri kod kuće dočekuje Miss Legs Eleven, ali ako pogledate dugoročne rezultate, ima i mnogo važnijih stvari od seksa s lepom ženom, zar ne?"

"Nisam mislio da će mi život ovako izgedati", rekao joj je prijatelj jedan dan, a priznao je i da je sinovima rekao da prestanu da mu govore gde im mama putuje. Ljubomora ga je ubijala. Naravno, svi vidimo muškarce poput Mika Džegera, Aleka Boldvina i Ala Paćina kako se šepure gradom s mlađim ženama, ali pogodite šta za to vreme rade njihove bivše žene? Prokleto se dobro zabavljaju u svojim zlatnim godinama s manje odgovornosti, odraslom decom koju mogu da posećuju i unucima s kojima mogu da se igraju kad požele...", piše Hoking.