KAD SE HLOR POMEŠA SA URINOM I ZNOJEM?! Dvaput razmislite o gledanju kroz vodu - i more je problem

Jedna od omiljenih letnjih aktivnosti, posebno kad je reč o deci, jeste ronjenje ili gledanje pod vodom. Nekada se čak i takmiče ko može duže da izdrži, a nakon toga sledi zamagljen vid još neko vreme. Da li gledanje pod vodom utiče na vid i zdravlje očiju, objasnio je u "Jutru" na Prvoj doktor Nikola Petrović, oftalmolog. Prema njegovima rečima, mnogi su u zabludi kada je bazen u pitanju, ali i more.

"Nije bezbedno, mi ne savetujemo gledanje pod vodom. Prvo moramo da znamo da li je voda bakteriološki, odnosno, tehnički dovoljno ispitana i da li je sve u redu. I da jeste sve u redu, ako se radi o bazenima, taj hlor koji prečišćava vodu, u kombinaciji sa amonijakom iz urina i znoja, pravi jednu supstancu koja utiče na oči. Oči su zbog toga crvene, razdražuje ih", rekao je dr Petrović.

"To je hloramin kog ima u svakom bazenu, to je onaj miris koji osećate kad uđete u bazen. Mnogi misle da to znači da je voda čista, a zapravo je kontraproduktivno. Ta iritacija može da bude trenutna, može da nastane posle par sati ili posle par dana. Sve zavisi od dužine vremena u kom gledamo kroz vodu. Ko želi da gleda, najbolje rešenje su naočare ili maska i tad smo potpuno bezbedni", upozorio je oftalmolog.

Simptomi mogu da se jave kasnije, zbog čega mnogi ni ne povežu da su nastali zbog gledanja kroz vodu.

"Sam kontakt sa zaštitnim delom oka dovodi do iritacije. Ona može da se ispolji kao blago peckanje ili crvenilo, a može da dovede do jake infekcije. Moramo da se lečimo pet do sedam dana, možda i duže. Imate osećaj kao da imate nešto u oku. Kad trepćete, imate osećaj da vas nešto grebucka ili je oko jednostavno crveno", objasnio je doktor.

MORE - DA LI NAM SLANA VODA ŠTETI ILI POMAŽE?

"Što se tiče otvorenih voda, tu takođe postoji bojaznost od mikroorganizama koji tu postoje. Različite bakterije i virusi se brzo prenose vodom i gledanje kroz takve vode može da donese kontakt sa našom rožnjačom i prednjim delom oka. Sve je isto kao za bazene, samo supstanca nije pomešana sa hlorom i to crvenilo može da izostane. Možemo da dobijemo infekciju koja je bakterijske prirode, da vam kasnije bude gnojavo oko. Par dana imamo problem zamagljenja vida", objasnio je dr Petrović.

DIOPTRIJA - DA LI SE POGORŠAVA?

"Ne može da dovede do problema sa dioptrijom. Dioptrija se na drugačiji način povećava. Jedino su problem infekcije. Može da prođe sedam dana kad se ispolji, a da mi ne povežemo da se to desilo jer smo gledali kroz vodu", rekao je oftalmolog.

SOČIVA - NAJOSETLJIVIJE OČI

"Sa sočivima je teško gledati kroz vodu, u tom trenutku se odmah skidaju. Njihove oči su još osetljivije. Samo nošenje sočiva iziskuje specifičnu vlažnost oka i suplementaciju suzama. Suze tih ljudi su malo drugačije nego kod ostalih. Njima je za nijansu teže gledanje kroz vodu i lakše se dolazi do infekcije nego kod onih koji ne nose sočiva", objasnio je dr Nikola Petrović.