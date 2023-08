Šta sve treba da znate pre nego što počnete da nosite holter

Sigurna, bezbolna i jedna od najtačnijih metoda kojom se dijagnostikuju probelmi u radu srca je dijagnostika holterom.

Lupanje srca, preskakanje, bol u grudima, neobjašnjiva nesvestica, kratak dah – mogu da budu simptomi nepravilnog rada srca, što naravno, iziskuje pregled kardiologa . Jedna od najsigurnijih i najpouzdanijih metoda za praćenje rada srca jeholter dijagnostika, koju će vam lekar verovatno predložiti ukoliko imate neki od ovih simptoma. Evo šta treba da znate pre nego što počnete da nosite ovaj mali aparat koji može otkriva nepravilnosti u radu srca.

Najpre je važno da znate da je holter potpuno bezbedna metoda, reč je o maloj spravi na koju ćete zaboraviti samo posle nekoliko sati nošenja, a sama dijagnostika traje 24 ili ponekad 48 sati. Ova metoda dijagnostke rada srca neće vam smetati u obavaljanju svakodnevnh aktivnosti, ali, postoje pravila kojih se treba pridržavati.

Elektrode ne smete da odlepite, pomerate ili skidate

I kod holtera, kao i kod klasičnog EKG pregleda, na trupu će vam medicinsko osoblje zalepiti elektrode uz pomoć kojih se prati rad srca. Ove elektrode ne smete da odlepite, pomerate ili skidate, jer ćete tako prekinti “snimanje” rada srca. Elektrode će biti postavljene na grudi i povezane nazad sa aparatićem. Ako imate više malja na na grudima, medicinski tehničar će skinuti malje na pojedinim mestima kako bi elektrode mogle da se zalepe direktno na kožu. Elektrode se mogu sakriti ispod odeće, a monitor se može nositi oko vrata, preko ramena ili pričvršćen za pojas. Neke verzije holtera se čak mogu nositi u džepu.

Mobilni telefon držite uvek namanje 15 centimetara od holtera

Tokom dana kada nosite holter, zaboravite na plivanje i na tuširanje. Morate da nađete alternativu za održavaje redovne higijene. Dok je holter uz vas, nemojte da stojite previše blizu električnim aparatima poput mikrotalasne pećnice ili detektora za metal, a takođe nemojte upotrebljavati ni električne četkice za zube, električne brijače… Mobilni telefon držite uvek namanje 15 centimetara od holtera. Svi ovi uređaji mogu da utiču na rad holtera i da tako “poremete” rezultete. A od rezlutata zavisi terapija – imajte to uvek na umu.

Precizno vodite dnevnik

Pored ovih pravila, lekar će vam reći da redovno vodite dnevnik – da zapisujete sve tegobe i promene u radu srca, sve što osetite, što vas uplaši… Ovo precizno vođenje dnevnika pomoći će kardiologu da što bolje postavi dijagnozu. Važno je takođe, da se tokom dana dok nosite holter ne štedite – ako ste išli pešaka do trećeg sprata, idite i sa holterom, ako inače nosite ili podižete neke teže stvari svakodnevno, radite to i sa holterom. Važno je da se zabeleži rad srca tokom svih aktivnosti koje inače obavljate, jer će samo tako lekar moći da predloži iIi da prepiše odgovarajuću terapiju. A to je cilj – da se stanje srca dovede u normalu koliko god je to moguće.