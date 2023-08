Zbog čega su muškarci prestravljeni kad treba da započnu zajednički život sa devojkom?

Većina žena je odgajana tako da veruju da ne treba da se usele kod muškarca pre nego što se uda za njega.

Ipak, u moderno vreme okolnosti su se značajno promenile, pa mnogi parovi započinju zajednički život pre nego što stave burme na domali prst. Svakako je pre braka bolje testirati da li dvoje zaista mogu da izdrže zajedno.

Sigurno je da zajedničko useljenje predstavlja obred prelaska. Takođe, zajedničko useljenje je ključ za učenje raznih nekih ne tako privlačnih navika.

Pre nego što se uselite zajedno, momak bi mogao izgledati kao šarmantni princ. Kada budete živeli zajedno, mogli biste saznati da princ Šarmantni iza sebe ostavlja ne tako šarmantan nered.

Ipak, zajedničko useljenje je korak koji morate preduzeti ako planirate da unapredite svoju vezu. Za muškarce, izgleda da je to malo komplikovanije.

Nekada se muškarci hlade kada se postavlja pitanje. Sada, čim se vaša četkica za zube osuši, on kaže da mu treba prostora.

Pa šta je tačno toliko strašno u useljavanju sa ženom? Momci su objasnili, a mi saželi u nekoliko strahova.

1. Očekivanja

„Očekivanja. Zapamtite da je očekivanje ljutnja koja čeka da se dogodi. Dobra komunikacija je ključ apsolutno svega.”

„Nešto što možda ne shvatate je da oboje već imate ideju o tome kako stvari treba da se odvijaju, ko bi trebalo da bude odgovoran za šta, i očekivanja jedno od drugog. Možda toga niste ni svesni i možda to nikada niste svesno priznali, ali ta očekivanja su tu. Vi momci možda imate ista očekivanja od sebe i jedni od drugih, ali i ona mogu biti različita.”

2. Njihovo vreme nasamo

„Brinuo sam da neću imati vremena samo za sebe. Sasvim je u redu da oboje poželite kuću za sebe s vremena na vreme. A ponekad ćete sedeti za istim stolom celo veče, a da ne progovorite ni reč.

3. Ogorčenost

„Bila sam zabrinuta zbog sitne ozlojeđenosti koja se nakupila zbog stvari poput obavljanja kućnih poslova. Kao što je neko drugi predložio, dobra je ideja da odvojite kućne poslove. Ali pogodi šta? Ponekad neko neće da radi svoje poslove i na kraju ćete to uraditi. Ne tretirajte ovo kao "dugujete mi." Samo uradi to i pusti to.”

4. Razlike u prihodima

„Razlika u prihodima me je zabrinula. Razgovarajte unapred kako bi ova razlika u prihodima/rasporedima trebalo da utiče na vaše kućne obaveze. Kada se ova pitanja neizbežno pojave, ne oklevajte! Sedite i smislite nešto što radi za vas oboje, pre nego što postane preveliki problem."

5. Nivoi ljubavi

„To zajedničko useljenje učinilo bi da je manje volim. Šok za mene je bio to što su odjednom postojali dani kada sam bio manje zaljubljen u svog partnera, bez ikakvog vidljivog razloga. I to je u redu. Uvek se ponovo aktivira, sada to znam. Ali prvih nekoliko puta kada se to dogodilo, bilo je zastrašujuće."

6. Seksualnost

„Da bismo imali manje seksa. Treba voditi veliki razgovor o seksu i drugim zabavnim stvarima. Možete trenutno skakati jedni na druge kao zečevi svaki put kada se vidite — ali kada dođete kući nekoliko noći, možda ćete samo poželeti slobodnu noć... Ključno je da se uverite da oboje shvatite da je to normalno. U suprotnom, osećanja mogu biti povređena."

7. Svađe

„Normalno je da se novi parovi svađaju – oboje ćete imati različita očekivanja o određenim stvarima. Važno je da se ti argumenti/diskusije dogode kako bi se problemi mogli rešiti.”

Ulozi su znatno veći ako veza ne uspe. Ali dame, nemojte biti previše pod stresom. Zajedno useljenje može biti zabavno, Your Tango.