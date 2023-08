IZNENADIĆETE SE KAD ČUJETE ŠTA SU MUŠKARCI I ŽENE PRIZNALI: O čemu misle tokom "akcije" - 4 stvari i KLJUČNO PITANJE!

Najnovije istraživanje donelo je iznenađujuće rezultate - gde najčešće odlutaju misli tokom intimnog odnosa?

Da li vam se ikada dogodilo da vam misli tokom intimnog odnosa odlutaju? Sigurno jeste, makar jednom. A da li se sećate o čemu ste tada razmišljali? Novo istraživanje britanskog brenda "Lovehoney" za se**ualno zdravlje donelo je rezultate koji bi mogli da vas iznenade. Više od trećine odraslih mašta o intimnom odnosu sa nekim drugim dok to radi sa partnerom, a većina ljudi priznaje da im misli odlutaju na stvari koje nimalo nisu privlačne.

Kako se ispostavilo, najčešće misli odraslih su o kućnim poslovima koje treba da urade, šta će jesti za sledeći obrok, o njihovoj omiljenoj TV emisiji ili filmu i šta se dešava na poslu. Više od četvrtine muškaraca priznalo je da je sanjalo o svojim omiljenim sportskim timovima, ali samo 11 odsto žena može reći isto.

Od 2.000 ispitanih odraslih osoba, 80 odsto je reklo da su razmišljali o tome koliko je intimni odnos zaista dobar dok traje. Više od polovine priznalo je da razmišlja o stvarima koje žele da njihov partner radi u krevetu, a 53 odsto se zapitalo: "Kada će ovo biti gotovo?". Kada je reč o pitanju: "Kada ću završiti?", čak 57 odsto žena je priznalo da to pomisli, dok su muškarci u manjem procentu - 52 odsto.

Što ste stariji, manje ste zadovoljni intimnim odnosom

Dok je više od četvrtine odraslih izjavilo da nije zadovoljno svojim intimnim životom (26 odsto), samo 11 odsto ljudi starosti od 18 do 24 godina priznalo je da se oseća neispunjeno u spavaćoj sobi, u poređenju sa 18 odsto za uzrast od 25 do 34 godina, 23 odsto za osobe od 35 do 44 godina i 33 odsto za osobe starije od 45 godina.

Prema kliničkom se**ologu Nesu Kuperu, pojedinci uvek treba da teže povećanju svog intimnog zadovoljstva, bez obzira na godine. "Se**ualno istraživanje novih stvari može da bude od pomoći da naučite nove načine na koje uživate kada ste stimulisani. Naša tela i iskustva se zauvek menjaju i to može značiti da možemo da uživamo u stvarima koje ranije nismo ni u jednom trenutku u životu probali", rekao je Kuper.

Ekspert je preporučio ljudima da eksperimentišu sa igračkama za odrasle - nešto o čemu je više od 50 odsto muškaraca i žena priznalo da razmišljaju dok rade, pokazuju rezultati ankete. "Igračke mogu da ponude stimulaciju. Određene vrste igračaka mogu da pomognu da se inspirišu i određeni oblici igre koja vam možda ranije nije pala na pamet", objasnio je Kuper.

