BRZI TEST LIČNOSTI: Stisnite šaku i saznaćete ISTINU o sebi

Ako vas neko zamoli da stisnete pesnicu, kako ćete to uraditi? Možda deluje blesavo, ali ovo zapravo otkriva dosta toga o vama.

Postoje tri načina da se stisne pesnica, a u zavisnosti od toga kako vi to radite (ali automatski, bez razmišljanja) to nekome s kim razgovarate može da otkrije neke vaše karakteristike.

Imate tendenciju da pomažete ljudima čak i onda kad vam to donosi neke neprijatnosti. Stalno ste u potrazi za novim znanjima, iskustvima, izuzetno energični i pomalo nestrpljivi. Takve kao vi nazivaju avanturistima i neustrašivima, ali u isto vreme, mnogima od vas neće pasti na pamet koliko je često i vama potrebna zaštita i pomoć.

Vama je od životne važnosti priznanje i prihvatanje, jer se često suočavate sa ljudima koje koriste vašu dobrotu. Ali, jaka unutrašnja srž ipak vam ne dozvoljava da rizikujete i odustanete od ljudi. Vi i dalje nastavljate da čuvate i štitite one koji koriste vašu plemenitost, jedino što postajete malo oprezniji, prenosi Studomat.ba.

Ukoliko vam pesnica izgleda kao na slici pod rednim brojem B:

Komunikativni ste, privlačite različite ljude. Prijatelji vole vašu iskrenost i duhovitost. Sigurni ste u sebe, imate jako razvijen osećaj samopoštovanja. Odličan ste vođa među prijateljima, i dobar lider u poslu. Međutim, u donošenju smelih odluka sprečava vas strah od neuspeha, jer neuspeh može da povredi vaše samoljublje.

Često imate potrebu za ohrabrenjem i pohvalama. Pa šta, nije to tako loše. Važno je da ne prestanete da verujete u sebe, čak i ako vam ne govore koliko ste dobri. Sasvim je moguće da se, jednostavno, nalazite među ljudima koji su ljubomorni na vaš uspeh.

