ISKRENE ISPOVESTI ŽENA: Prestala sam da se plašim vrhunca, i od tada imam najbolji se*s ikada...

Prema statistikama Planned Parenthood, otprilike jedna od tri žene u Americi ima problema sa postizanjem orgazma tokom seksa, a 80 odsto ima poteškoća sa vaginalnim orgazmom.

Ono što je potrebno jednoj ženi da doživi orgazam verovatno se razlikuje od onoga što pali kod druge. Ipak, za mnoge žene je dobitna kombinacija sledećih faktora: predigre, oralnog zadovoljavanja i s vremena na vreme, vibratora ili drugih seksualnih igračaka koje pomažu da se osećate opuštenije za maksimalni užitak.

Ako osećate da ste sve probale sa malo uspeha, možda bi bilo od pomoći da čujete od stvarnih žena koje su shvatile šta ih je doveli do seksualnog cilja – da prvi put dožive orgazam. Za neke se radilo o strpljivom partneru, za druge je bilo važno da se stvarno zagreju pre seksa ili prosto da se odmore i puste da pritisak popusti.

Ovih pet žena uspelo da dostigne vrhunac – i evo šta možete da naučite iz njihovog seksualnog putovanja:

Konačno sam bila s nekim ko mi je u seksu posvetio vreme – Dilejni

„Za mene je to bilo sa mojim prvim stalnim partnerom na prvoj godini fakulteta. Proveo je dovoljno vremena dole i svojim jezikom ne naučio kako da eliminišem sva ometanja i samo se fokusiram na ono što radi, i to je zaista bilo sve što mi je trebalo. Ali tek dve godine kasnije uspela sam da doživim orgazam tokom seksa, kada je moj posebno odlučan prvi ozbiljan dečko insistirao da to mogu da uradim ako mu samo dam šansu. Da nisam imala ova dva iskustva i sreću da budem sa dva muškarca dovoljno strpljiva da probaju sa mnom šta god je bilo potrebno – možda bih još uvek išla kroz život misleći da je ‘skoro, ali ne baš sasvim’ stanje koje sam iskusila pre 19. godine sve što postoji. Zato verujem da svaka žena to može, čak i ako je ubeđena da ne može. U neformalnoj (ali naučnoj) anketi među mojim prijateljima, otkrila sam da su neki prošli kroz trogodišnje veze, a da nikada nisu doživeli orgazam sa svojim partnerima.“

Prestala sam da se plašim vrhunca – Kortni

„Prvi put kad sam dostigla svoj puni potencijal za vrhunac bilo je sa partnerom zbog kojeg sam se osećala tako udobno i bezbedno istražujući svoju seksualnost. Kao i mnoge žene, plašila sam se da ću urinirati umesto vrhunca. Ne samo da bi bilo potpuno neprijatno, već imam i odbojnost prema telesnim tečnostima, tako da bi to takođe bilo pogubno! Ovaj partner me je ohrabrio da to jednostavno pustim (bukvalno) i da nije apsolutno bitno da li ću u tom trenutku urinirati. Položila sam poverenje u njegove reči, slušala ga i od tada imam najbolji orgazam ikada. Pošto je naša bešika blizu mišića koji pomažu u orgazmu, uobičajeno je da se orgazam oseća kao nagon za mokrenjem. Više puta nego ne, žene zapravo neće mokriti iako sprečavaju orgazam iz straha od mokrenja. Moj savet je da to samo pustite!”

Kada je uzbuđenje bilo dovoljno da se to dogodi – Elejn

„Bilo je to kada se potisnuta katolička devojka zaljubila odmah iz srednje škole i našla obećanu zemlju sa zabranjenom ljubavlju (moj otac rasista nije mogao da nas razdvoji.) To je bila tipična pobuna, ali veoma uzbudljiva.”

Kada je moj partner stimulisao moj klitoris – Điđi

„Jednoj trećini žena treba stimulacija klitorisa da bi doživele orgazam, a većina ga ne doživljava penetracijom, uključujući mene. Pronašla sam svoje seksualno samopouzdanje tako što sam bila sa momcima koji su bili raspoloženi da unesu vibracije u spavaću sobu. Korišćenje vibro metka tokom seksa je potpuno promenilo moj seksualni život. Pravom muškarcu seks igračka, nije pretnja, on zna kako da je koristi.”

Kada sam prihvatila svoj seksualni identitet – Kortni

„Pre nego što sam postala seksualna terapeutkinja, mučila sam se sa razumevanjem sopstvene seksualnosti. Odrastala sam sa sličnim porukama koje dobijaju mnoge žene, uključujući „samo loše devojke spavaju okolo“ ili „tvoj posao je da mu udovoljiš.“ Zbog toga je mnogo zabrinutosti koja je stvorena oko seksa. Uz obuku i terapiju, naučila sam kako da prihvatim svoj seksualni identitet i prihvatim sebe kao seksualno biće kome je dozvoljeno da prima zadovoljstvo i da se fokusira na sebe.

U mojim ranim seksualnim danima, moji orgazmi su bili prijatni iako sada znam da sam mnogo propuštala. Nakon što sam naučila da postanem svesna sebe tokom seksa i da se ne fokusiram na anksiozne misli kao što su „Šta on misli?“ ili „Da li izgledam lepo?“, moje orgazmično iskustvo se značajno poboljšalo do te mere da sam mogla da doživim više orgazama u jednom seksualnom iskustvu. Nedavno su moji orgazmi postali još jači nakon odlaska na terapije karličnog dna kako bi se ojačali ti mišići, koji utiču na naše orgazme, prenosi Zadovoljna.