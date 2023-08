Iskrena ispovest: Kako smo spasili vezu pošto smo oboje varali

Iako je skoro nemoguće dobiti osećaj koliko ljudi vara svog partnera (podaci su oskudni jer ljudi koji su neverni nisu uvek najprihvatljiviji), to se dešava. Mnogo. U stvari, stopa neverstva, prema društvenim naučnicima, stalno je rasla tokom protekle decenije.

To što se to dešava nije iznenađenje; zašto je, međutim, uvek više iznenađujuće. I naravno, ako parovi odluče da se opuste umesto da odustanu od izdaje, ima mnogo pitanja. Mnogo briga. Mnogo pitanja poverenja. I mnogo bola.

Džon K* (nije njegovo pravo ime) je oženjen svojom srednjoškolskom ljubavi. Vrlo brzo nakon diplomiranja, dobili su decu. To je bilo pre skoro deset godina.

Iako su zajedno više od jedne decenije, problemi su se javljali. Nisu mogli da komuniciraju. Borili su se. Oboje su imali afere. Džon je imao više od jedne ljubavnice. Umesto da sagledaju svoj zajednički život i odustanu od njega, oboje su počeli da traže odgovore i pomoć. I dok još uvek rade na rešavanju posledica afera i izdaje. Džon misli da imaju alate da stvari poprave.

Ovde Džon odgovara na pitanja o njihovoj neveri, kako on i njegova žena uvek gledaju na širu sliku i kako razgovaraju sa decom o svojoj vezi.

Šta se desilo?

Nekoliko puta smo bili neverni. U početku sam se ja udaljio od veze. Nakon što se prvi put to dogodilo, samo smo nekako pokušali da se nosimo sa tim. A onda se to desilo još par puta. U početku sam otišao sam da razgovaram sa nekim. Odlučili smo da bi bila dobra ideja da oboje odemo. Taj prvi savetnik nije bio dobar, ali nam je na neki način pomogao. A onda posle druge afere, i stvari koje su se dešavale na njenoj strani, želeo sam da pokušam da smislim nešto što bismo mogli da uradimo.

Na kraju smo pronašli program koji pomaže parovima koji su na ivici razdvajanja ili su već razdvojeni. Bilo je drugačije nego samo odlazak kod savetnika ili samo odlazak na kurs ili samo čitanje knjige. Upoznao sam parove koji su prošli kroz slične stvari kao i mi. Za mene je to velika stvar. Ja sam vrsta osobe koja voli da modelira po nečemu. A ako ne mogu da vidim model, onda to jednostavno neće raditi. Imali smo prave parove sa kojima smo mogli da razgovaramo. Svi ti ljudi su bili tu jer su hteli da pomognu drugima jer im je to očigledno pomoglo.

Zašto ste vas dvoje odlučili da nastavite sa radom nakon što ste oboje imali afere?

Sreli smo se kada smo bili veoma, veoma mladi. Imali smo decu dok smo još bili maltene u srednjoj školi. I znam da zvuči pomalo čudno, ali nikada nisam izgubio privlačnost prema njoj ili prestao da je volim. Kad god bi se stvari ostvarile, gde je ona saznala za stvari, nikada mi nije bila namera da odem. I njoj je bilo isto. Iako je znala da to što radi nije u redu, kao da je pokušavala da iznudi nešto. Pokušavala je da učini da se oseti dobro sa nekim drugim. Znala je da zaista želi da bude sa mnom. Oboje smo želeli da budemo jedno sa drugim. To je samo istorija, prošlost i sve komplikacije koje su dovele do neverstva. U tim trenucima nismo razmišljali jedni o drugima na najbolji način. Nismo čak ni uzimali jedno drugo u obzir. Ali u velikoj slici, oboje smo znali da želimo da budemo jedno sa drugim.

Mnogi ljudi kažu da obe osobe moraju da rade da bi bilo koja vrsta savetovanja ili terapije bila vredna truda.

Naš odnos je bio poput okeana. Ponekad sam se više zalagao za vezu i pokušavao da je više opravdam, a ponekad je to bila ona. Išli smo napred-nazad na to tokom godina, ali sada smo definitivno na istom nivou.

Koja su to bila pitanja koja ste vi i vaš supružnik morali konkretno da rešite?

Bilo je samo mnogo problema. To je ono što smo naučili. Nismo komunicirali, a to čak nije bila ni efikasna komunikacija. Naučili smo o aktivnom slušanju. I dozvoliti drugoj osobi da govori, umesto da je samo prekinemo. Slušao sam njen odgovor. Sve ove različite stvari. Ove male stvari su bile kao, vau. Mi to radimo.

Pre savetovanja, da li ste shvatili koliko se tih malih problema gomilalo?

Bilo je otvoreno kada smo počeli da radimo na tome. Svi znaju da imaju mane, ali njihovo stavljanje u perspektivu mi je pomoglo da sve jasnije sagledam.

Kada ste sami i ne odvajate dovoljno vremena da radite na tome, teže je to videti. Ali ako vidite da drugi parovi pričaju o tome, a vi čitate o tome, odgovarajući na mnoga pitanja o sebi, onda ćete nešto naučiti.

Da li je bilo nekih tačaka u kojima ste samo pomislili: „Ne možemo ovo da popravimo?“

Oh da. Bilo je stvarno teško. Bilo je trenutaka kada smo se svađali na putu do savetovanja. Činilo se kao da jednostavno ne sledimo savete koje su nam savetnici davali. Obično, u idealnom svetu, imate dvoje zdravih ljudi koji su već bili u svom najvećem potencijalu pre nego što su se okupili, ali smo oboje bili tako mladi i ludi kada smo se spojili. Oboje smo imali mnogo problema. Mislim da smo toga sada svesni.

Postoje trenuci kada se prošlost pojavi i mi se nekako pitamo, čoveče, da li će ovo uspeti? Mislim, na kraju dana, ako imate želju, to je lepak. Želja da stvari funkcionišu. Misli se i dalje pojavljuju, ali lepak je želja. Možda stvari ne funkcionišu, ali pokušavamo da to popravimo jer ne želimo da se rastanemo. Samo pokušavamo da shvatimo kako da to uradimo.

Kako biste opisali svoju vezu danas?

U poređenju sa periodom afera? To je kompletnih 180 stepeni. Ali nije savršeno. Još uvek rastemo. I dalje imamo problema. Mnogo smo ih svesniji, tako da to pomaže, ali i dalje radimo samopomoć i čitamo knjige i razgovaramo o našim problemima i idemo u grupu. Mnogi naši sukobi ranije su bili samo to da smo jedni druge krivili za stvari. Sada je kao da, čak i ako se uznemirimo, trebamo vremena da razmislimo o sebi. Znamo da imamo problema. Ne bacamo sve jedni na druge.

Takođe smo bolje opremljeni da čuvamo svoju vezu, poštujemo je i komuniciramo o njoj. I samo bolje cenite vezu. Mislim da je to kao kada gledate napolje i vidite odnose drugih ljudi, pomislite: „Oh, savršeni su“. Ali mnogi ljudi imaju problema. Možete ceniti ono što imate i za šta ste radili. Mislim da više cenimo našu vezu.

Da li vaša deca znaju da ste vas dvoje išli na savetovanje?

Da. Koliko oni znaju o našim problemima i našoj istoriji, to je upitno. Ali znaju da smo bili na savetovanju i da smo imali problema jer smo se ranije razdvojili neko vreme. Pokušavamo da im objasnimo da ponekad imamo problema u vezi, ali pokušavamo da prevaziđemo to. Pošto smo se tako mladi okupili, oni vide neke od grešaka koje smo napravili, i mi stalno razgovaramo sa njima o tome kako bismo im pomogli da shvate da ako nešto ne funkcioniše, morate to da promenite, kako bi postalo bolje, ispričao je Džon, a zabeležila Lizi Fransis za YourTango.