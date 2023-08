Naučno je dokazano - Igranje igrica pozitivno utiče na raspoloženje

Institut za internet sa univerziteta Oksford sproveo je prilično zanimljivo istraživanje u kojem je učestvovalo 3,274 igrača starijih od 18 godina, koji su u te svrhe igrali Plants vs Zombies: Battle for Neighborville i Animal Crossing: New Horizons.

Cilj je bio dobiti uvid u mentalno zdravlje i raspoloženje igrača. Istraživanje je otkrilo da su se testirani igrači nakon vremena provedenog u spomenutim naslovima osećali dosta bolje. Na primer, igrači koji su igrali AC: New Horizons oko 4 sati svakog dana, osećali su se znatno srećnije, naveo je nadređeni u istraživanju, doktor Endru Pribilski.

BBC otkriva da igrice pružaju igračima beg od nekih negativnih stvari i omogućavaju novu vrstu interakcije sa drugim ljudima, što svakako utiče blagotvorno na mentalno zdravlje.

Iako su u istraživanje uključene samo 2 igre, naučnici koji su ga sproveli navode da se pozitivni efekti vide i kod drugih igara i imaju želju da istraživanje dodatno prošire.

Dalji proces istraživanja se ne bi odnosio samo na zadovoljstvo igranja igrica, već i na to kako se u igrama stvaraju nova prijateljstva.