Oticanje nogu - mogući uzroci i načini da ih brzo otkrijete

Umorne, otečene noge mogu biti posledica dugog stajanja, posebno na vrućini, povrede, trudnoće, ali otok takođe može da ukazuje na neka ozbiljnija oboljenja, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, bubrega, jetre. Zato oticanje nogu koje se često ponavlja i ne nestaje brzo treba shvatiti ozbiljno i otići na pregled kod lekara, koji će obaviti pregled i sprovesti potrebnu dijagnostiku.

Oticanje nogu često je znak problema sa kardiovaskularnim oboljenjima kao što su srčana slabost, hronična venska insuficijencija, duboka venska tromboza, kardiomiopatija. Uz oticanje nogu mogu da se jave i drugi simptomi srčanih oboljenja kao što su bol u grudima, kratak dah, nesvestica, umor, artimija što često zahteva hitan odlazak kardiologu.

Srčana slabost (insuficijencija)

Kongestivna srčana insuficijencija je stanje koje nastaje kada srce ne može dovoljno dobro da pumpa krv da obezbedi normalno snabdevanje organizma kiseonikom i hranjivim materijama. Sa druge strane, organizam ne može da otpusti produkte metabolizma pa se tečnost zadržava u nekim delovima tela, posebno u plućima. U tom slučaju, prisutni su brojni simptomi poput bolova u grudima i visokog krvnog pritiska. Jedan od vidljivih znakova srčane insuficijencije je edem ili otok u potkolenicama i stopalima.

Kardiomiopatija

Kardiomiopatija je oboljenje srčanog mišića usled kojeg dolazi do promena na srčanom mišiću kao što su smanjena debljina, odnosno istanjenje, uvećanje, ili smanjena elastičnost. Srce nije u stanju da efikasno pumpa krv, što može, pored ostalih simptoma, da izazove oticanje potkolenica i stopala. Kardiomiopatija može dovesti do već pomenute srčane insuficijencije, zbog čega je veoma važno da se u slučaju oticanja nogu, što pre otkrije uzrok.

Srčanu slabost, odnosno insuficijenciju srca i kardiomiopatiju otkriva i leči kardiolog.

Hronična venska insuficijencija

Vene u nogama rade snažnije od većine krvnih sudova utelu jer moraju da se bore protiv udaljenosti i gravitacije kako bi krvi stizala do srca i pluća. Da bi pomogle da se krv podigne, vene imaju jednosmerne ventile (zaliske) koji se zatvaraju dok krv prolazi, sprečavajući je da se vraća unazad. Kod hronične venske insuficijencije, ovi zalisci slabe i ne zatvaraju se kako treba, što omogućava da se krv skuplja u nogama. Spoljašnji znakovi hronične venske insuficijencije su vidljive proširene vene i otok u nogama.

Tromboza dubokih vena

Ukoliko otok u donjim ekstremitetima pogađa samo jednu nogu, postoji opasnost da je došlo do stvarnja ugruška. Kod duboke venske tromboze, krvni ugrušak se razvija u jednoj od dubokih vena u potkolenici ili butini, što može dovesti do lokalizovanog otoka, kao i do bola i osetljivosti.

Dijagnostika

Budući da je otok nogu često znak srčanih oboljenja, kardiolog će posle pregleda prvo uraditi dopler krvnih sudova nogu, ultrazvuk srca i/ ili ehokardiogram (EKG) koji će omogućiti brzo i bezbolno otkrivanje uzroka.

Dopler krvnih sudova nogu – koristi za procenu cirkulacije krvi u krvnim sudovima nogu. Kolor dopler omogućava lekarima da vide protok krvi u arterijama i venama u boji, što olakšava prepoznavanje promena u protoku, suženjima, blokadama, krvnim ugrušcima ili drugim vaskularnim abnormalnostima.

Ultrazvuk srca (EHO) - bezbolan i bezopasan način na koji doktor može brzo uvideti zadebljanja na srčanom mišiću ukoliko postoje, kao i eventualne nepravilnosti u protoku krvi.

EKG - pregled kojim se proverava električna aktivnost srca, da li srce previše brzo ili sporo radi, da li je došlo do oštećenja srčanog mišića.

Ukoliko lekar utvrdi da je oticanje nogu povezano sa srčanom insuficijencijom ili kardiomiopatijom, verovatno će biti potrebni dodatna dijagnstika kao bi se odredio najbolji način lečenja.

U slučaju problema sa venama, najčešće preporučeni nemedicinski tretman su kompresione čarape, koje komprimuju vene i obezbeđuju da krv nastavi da teče. Ako pregled pokaže da su zalisci u veni noge oštećeni u većoj meri, lekar može preporučiti jednu od savremenih procedura za tretiranje vena.

Drugi mogući uzroci oticanja nogu Bolesti pluća, jetre, bubrega i štitne žlezde takođe mogu imati otok nogu kao jedan od simptoma. Neki lekovi, kao što su lekovi krvni pritisak ili lekovi za ublažavanje bolova, mogu izazvati pojavu otoka. Ishrana sa visokim sadržajem soli dovodi do nakupljanja tečnosti u različitim delovima tela. Alergijska reakcija, infekcije, opekotine, povrede ili ugrušci mogu takođe biti razlog za oticanje nogu.

