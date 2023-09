Šest bizarnih razloga da se udate za desnorukog muškarca, prema istraživanjima

Na prvi pogled, možda ne mislite da postoji velika razlika između desnoruke i levoruke osobe (osim načina na koji se potpisuju i bacaju loptu). Ali istraživanja pokazuju da zapravo postoje mnoge značajne, naučne razlike između desnorukih i levorukih, od kojih svaka ima svoje prednosti.

Dakle, šta čini boljeg udvarača? Desnoruki!

Evo 6 bizarnih razloga zbog kojih bi trebalo da se udate za desnorukog muškarca, prema istraživanju:

1. Desnoruki zarađuju više novca

Želite da izlazite sa osobom koja je dobro stoji finansijski? Prema studiji iz 2012. godine, levoruki imaju tendenciju da zarađuju 10-12 odsto manje godišnje od ljudi koji su desnoruki. Ovo je delimično zbog toga što rade u sredinama gde je fizički rad potrebniji, pa ako vam je veća zarada važnija, nađite desnorukog!

2. Imaju bolje pamćenje

Da li bi vam osoba koja zaboravi važne datume ili informacije zaista smetala? Ne bojte se sa desnorukim! Studija iz 2021. pokazala je da levoruki ljudi imaju tendenciju da nemaju odeljenje za pamćenje u poređenju sa desnorukima.

3. Manje su uplašeni

Ako želite nekoga ko će sići ​​dole sa bejzbol palicom ako nešto lupi tokom noći, voleti desnorukog je još jedan plus. Istraživanje je pokazalo da je više levorukih pokazalo simptome PTSP-a nakon gledanja filma The Silence of The Lambs u poređenju sa ovim drugima i kada su zamoljeni da se prisete detalja filma, levoruki ispitanici su davali više nepovezanih priča, što je simptom PTSP.

4. Desnoruki su prisebni

U idealnom slučaju, izlazili biste sa nekim ko je hladniji, tako da se ne biste svađali često s nekim, ali istraživanja pokazuju da levoruki nisu baš dobri u upravljanju svojim besom. To je zato što u njihovom mozgu dve hemisfere mozga više komuniciraju jedna sa drugom, tako da imaju više interakcije sa delovima koji proizvode negativne emocije. Dakle, ako ne volite vrele glave, idite desno!

5. Manje piju

Da li ste tip koji bi radije ostao kod kuće i jeo brzu hranu, nego da ide u barove i pije? Ovo je još jedan faktor koji treba uzeti u obzir jer desnoruki piju manje, prema ovoj studiji iz 2010.

6. Desnoruki su manje skloni mentalnim poremećajima

U idealnom slučaju, svi bismo voleli da pronađemo nekoga ko je srećan i zdrav, ali studije su pokazale da su levoruki ljudi podložniji mentalnim bolestima, uključujući šizofreniju, depresiju i bipolarni poremećaj.