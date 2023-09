Kupatilo vas otkriva: Sedam sitnih detalja koji govore umesto vas i svedoče o vašoj ličnosti

Nije svejedno koje vam je boje kupatilo, da li u njemu vladaju red ili haos. Ni rolna toalet-papira nije bezazlena jer sve ove stvari govore o vašoj ličnosti.

I kad kod nekoga odete u goste na osnovu ovih sitnica možete ga proceniti.

Ovo je sedam stvari iz kupatila koje govore o tome kakva ste osoba:

1. Rolna toalet-papira

Ukoliko rolnu toalet-papira odmotavate spreda, to znači da ste asertivni i da volite da dominirate situacijama. Ili ste pak jedna od onih osoba koje toalet-papir odmotavaju otpozadi - to znači da ste nešto mirniji tip, koji je pouzdan i opušten.

Oni koji preterano ne mare kako stavljaju rolnu WC-papira pokazuju fleksibilnu stranu svoje ličnosti.

2. Kupatilski ormarić

U najkraćem, ovde se ljudi dele na one koji svoj ormarić drže urednim i one koji održavaju „kreativni nered“. Ukoliko je kod vas sve sređeno i uredno, to je indikacija kako nered u vama budi teskobu i da volite biti organizovani.

Ako ste pak među onima kojima je ormarić uvek neuredan, to označava da ste kreativni i da volite da istražujete. Međutim, ukoliko ste inače vrlo uredni, a odjednom više ne marite za urednost, to može biti znak depresije.

3. Poklopac WC-šolje

On više govori o članovima domaćinstva koji tu žive. Ako je daska stalno spuštena, to obično znači da u domu ima više žena i, ako je uvek podignuta, da ih ima manje.

Ipak, ako daska WC-školje nije nešto oko čega se svađate u svojoj porodici, a ima vas podjednako, muškaraca i žena, to znači da ste opuštena ekipa koja ne voli sukobe.

4. Bočice šampona i gelova za tuširanje

Ako svuda po kupatilu imate razne bočice šampona, regeneratora ili krema, a neke od njih su i prazne, to može značiti da vam nešto u životu stvara veliki stres. Takav nered samo može pojačati opisano stanje i signalizira vašem mozgu kako nikada nećete završiti s poslom.

Ukoliko pak imate samo šampon i sapun u kupaotilu, to može biti indicija da vam lična higijena baš i nije na prvom mestu.

5. Boja kupatila

I nije svejedno koje ste boje koristili u kupatilu, a važan je i način na koji ste ga dekorisali. Ljudi koji, na primer, odaberu narandžastu, jako su društveni, ali i inteligentni. Potpuno beli zidovi ukazuju na smirene vlasnike, kao i ružičasta kupatila.

Ukoliko ste se odlučili za crnu boju, to znači da ste dostojanstveni i uravnoteženi. Svetloplava označava osećajne i liberalne ljude, a crvena strastvene i brižne individualce.

6. Lavabo i kada

Ovo je prilično jednostavno i ukoliko imate čist umivaonik i kadu, to znači da ste pobornik zdravog života, a ako ih ne čistite redovno, to znači da vam zdravlje baš i nije na vrhu liste prioriteta.

7. Sveukupni izgled

Otvorite vrata i osmotrite svoje kupatilo. Da li je potpuno čisto i organizovano? Nema ništa loše u tome da volite čistoću i red, ali ako vam smeta što je neki predmet stavljen malo ukrivo, možda imate crte opsesivno-kompulsivnog ponašanja.

Ukoliko vaše kupatilo pak izgleda haotično, ali vi u svakom trenutku znate gde je šta, to je sasvim u redu i mnogi su ljudi takvi. To čak može ukazivati da ste kreativni i spontani, piše Bright Side.