BEŽI od NJEGA GLAVOM BEZ OBZIRA! Ako ti muškarac traži da uradiš ovo, vreme je da razmisliš o raskidu

U vezama koje idu baš onako kako ste i zamišljali, svojim tokom, osećate se zadovoljno, srećno i sigurno. Međutim, šta kada sve ono o čemu ste maštali padne u vodu i kada ne znate da li je partner stvarno "onaj pravi", pa ne znate vredi li da se borite za tu ljubav, ili ste, pak, samo prolazna stavka u njegovom životu?

Ukoliko već dugo niste zadovoljni u vezi ili braku, ne čekajte da se stvari promene, već prekinite ako mislite da ispod površine ne štima. Često razmišljamo koji su to pokazatelji loše veze koji će nam pomoći da presečemo, zato evo nekoliko stvari na koje bi trebalo da obratite pažnju.

1. Nikad ne sme od vas da traži da menjate svoj izgled

Promenu napravite samo onda kada i vi to želite, a ne zbog toga što partner od vas traži. Ako nije zadovoljan vašim izgledom, onda i nije za vas.

2. Nikad zbog njega ne smete da se odreknete svojih stavova

Kako prolaze godine, tako i mi sazrevamo i menjamo se kako fizički, tako i psihički. Razne faze života nas oblikuju, a samim tim stičemo i svoje stavove. Nikako ne dozvolite da vam neko promeni uverenja samo zato što mu se ne dopadaju. Vi ste vi, on je on, i to samo znači jedno – da vas ne poštuje kao osobu.

3. Nikad, ali nikad ne prekidajte zbog njega odnose s porodicom i prijateljima

Možda vam partner u početku jeste centar sveta i čini sve da se osećate sjajno, ali čim dođe u fazu da vam zabranjuje druženje s prijateljima ili da svakog dana odlazite kod roditelja, shvatite da je kraj.

Na početku veze jeste normalno da najviše vremena provodite jedno s drugim, ali ukoliko on ima zahteve da budete posvećeni samo njemu, nikako ne pristajte.

4. Nikad vam ne sme tražiti da se odreknete svojih granica

Na osnovu svega kroz šta ste prošli tokom života, normalno je da ste postavili neke emocionalne i fizičke granice, a on uporno želi da ih se odreknete. Ne, nije on onaj pravi, zato krenite dalje bez žaljenja, jer svako ko želi da vas menja ne poštuje vas dovoljno.

5. Nikad mu ne dajte svoju privatnost, uvek je čuvajte samo za sebe

Ukoliko je jedan od njegovih zahteva taj da se odreknete svoje privatnosti, ova veza nije za vas. Neke stvari jednostavno morate da zadržite za sebe, bez obzira na to što neiskrenost nije poželjna u vezi. Svakome od nas znači da ima svoj lični prostor, a u vezi niko ne bi trebalo da traži od vas ono što ne želite da radite.

Autor: Z.L.