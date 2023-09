BEZBOLNO REŠENJE ZA BOL U KOLENU - Mrkić: Povrede su česte i jako bolne, ali ne prolaze same od sebe, EVO KAKO VAM KIROPRAKTIKA MOŽE POMOĆI! (VIDEO)

Govoreći o povredama kolena, zioterapeut i kiropraktičar Doma zdravlja West Medic Miloš Mrkić, rekao je za TV PINK, da je to jedan jako opterećen zglob koji podrazumeva jednu vezu između gornjeg dela tela sa stopalom i potkolenicom i omogućava nam kontakt sa podlogom.

- Samim tim, moguće su i česte povrede. Do procesa nagnječenja ne dolazi samo kod sportista, može se dogoditi i prilikom jednostavnih radnji, kod starijih ljudi, prilikom nekih aktivnosti kada se naglo u nekom trenutku zaustavi kretanje - rekao je Mrkić.

Kako kaže, tada može doći do rupture meniskusa ili do nagnečenja koja su nešto što podrazumeva delovanje jake torziorne sile kada on najviše strada.

- Bol je glavni pratilac većine stanja, ali i nemogućnost oslonca na nogu, kao i da se okrenete na stranu jer je koleno blokirano. Može doći i do nestabilnosti i osećaja da nešto nije na svom mestu - rekao je Mrkić.

Ističe da bol može biti i tup, i on može biti signal da se nešto desilo sa strukturama koje čine sam zglob kolena.

- Ljudima je bitno da znaju da problemi u kolenima sami od sebe ne prolaze, i tada treba potražiti stručnu pomoć - rekao je on.

Kako kaže, da bi znali o čemu se radi, dovoljan je samo fizijatrijski pregled. Ističe da fizijatar može da proceni da li je došlo do nagnečenja ili pucanja.

- Koleno može da se vrati u svoje mesto sasvim bezbolno, i pacijenti odmah dobijaju olakšanje - rekao je Mrkić.

Autor: