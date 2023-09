Kako je inflacija uticala na cene stanova na dan u Beogradu?

Ako ste bili u poseti Beogradu makar jednom, velika je šansa da ste se odlučili za prenoćište u nekom od stanova na dan pre nego za hotelsku sobu. Čak se i Beograđani okreću stanovima na dan, posebno kada traže intiman prostor za proslavu ili pak romantičnu atmosferu u sve popularnijim spa apartmanima, koji su značajno jeftiniji od paketa usluga u wellness i spa centrima. Međutim, ni ova grana turizma nije bila imuna na inflaciju. Kako bismo dobili što bolji uvid u situaciju, razgovarali smo sa predstavnicima portala Apartmani u Beogradu i evo šta su oni imali da kažu.

Apartmani u Beogradu je vodeće platforma za izdavanje smeštaja u prestonici, kako je u ovom poslu i aktivno se razvija već više od deceniju. U svojoj ponudi broji preko 1.100 apartmana i ta baza raste iz dana u dan zahvaljujući ažurnosti, ali i sjajnim preporukama i iskustvima. Do gostiju i vlasnika dolaze i aktivnim prisustvom na društvenim mrežama, gde ukupno broje preko 70 hiljada pratilaca.

Ponuda ogromna, ali primetan pad u potražnji

Iako se činilo da se izdavanje smeštaja oporavilo od udarca koji mu je zadala pandemija, te imamo podatke da je tokom 2022. godine ostvaren rekordan broj noćenja u Beogradu sa skokovima od čak 47% u odnosu na 2021, novonastala ekonomska situacija opet pravi velike probleme.

Prema rečima predstavnika platforme Apartmani u Beogradu, stan na dan potražnja je opala za čak 20% tokom 2023. godine. Kako kažu, na ovo je najviše uticala promena cenovnika kod velikog broja stanova za izdavanje, ali i izuzetno toplo leto koje je inspirisalo turiste da se upute u banje i na planine. Neće biti iznenađeni ako statistike pokažu značajan porast turističkih parametara upravo u ovim mestima.

Ako ste nekada mogli da rezervišete prostran stan u užem centru grada za 30 evra za noć, danas taj apartman u proseku košta 50-70 evra. Luksuznije smeštajne jedinice nećete moći da obezbedite sebi ako niste spremni da dajete i preko 90 evra po danu, što je čak i niža krajnost. Beograd na vodi, A blok, kao i stanovi u novogradnji na Starom gradu i Savskom vencu posebno će opteretiti vaš budžet, a to ponekad znači i 250 evra po danu ako želite kafu da ispijate na terasi koja gleda na Savu.



Dizanje cena apartmana - dobra taktika ili loš biznis potez?

Na prvu loptu ovo zvuči kao pametna odluka koja dovodi do brze zarade, posebno ako vlasnici gostima nude stan na dan na elitnim lokacijama i sa nizom dodatnih pogodnosti. Međutim, neretko dovodi do praznijih kalendara usled odluke turista da izaberu i manje idealan apartman kako bi uštedeli novac. Prema rečima predstavnika platforme Apartmani u Beogradu, na umu treba imati i to da su i druge turističke stavke poskupele, te da će turisti uvek rađe odlučiti da uštede na smeštaju umesto na recimo odlasku u restoran ili noćnom izlasku.

Upravo ovaj trend inspirisao je mnoge vlasnike da se prebace sa kratkoročnog na dugoročno izdavanje svojih nekretnina. Stambena kriza polako jenjava, ali i dalje ćete pronaći oglase za garsonjere koje se izdaju i za 500 i više evra, kao i one na perifernim lokacijama, koje svojim cenovnikom pariraju jednosobnim apartmanima u srcu grada. Predstavnici platforme sveli su računicu koja sasvim jasno govori da se mnogo više može zaradi kada se stanovi izdaju u cilju kratkoročnog smeštaja, čak i kada se vlasnici drže prosečnih cena za svoju lokaciju.

Prognoze ipak dobre - poboljšanje sledi

Kao što je to obično i slučaj, tek sledi najaktivniji deo godine za goste i vlasnike. Beograd je tokom jeseni u vrhu liste najposećenijih destinacija što u Srbiji, to i u regionu, većinski zbog brojnih festivala i sajmova. Ukoliko planirate da Beograd posetite u ovom delu godine, već je vreme da rezervišete smeštajnu jedinicu, jer po rečima predstavnika platforme njihovi telefoni i mejlovi usijani su posebno pred početak sajma knjiga.

Od kad je Beograd počeo da prati svetski trend organizovanja zimskih i novogodišnjih marketa, među kojima najveći i najsvežiji Zimska bajka u naselju Beograd na vodi, potražnja za smeštajem u novembru i decembru takođe raste. Međutim, ako ste naumili da Novu Godinu dočekate u Beogradu budite spremni na skokove cena smeštaja i preko 70%, što je po rečima predstavnike platforme već postala norma.

Koliko će vremena još biti potrebno da inflacija ne bude bitan faktor u turizmu ni stručnjaci ne mogu sa sigurnošću da tvrde. Iako je situacija bolja u odnosu na početak godine, čeka nas dug put do potpunog oporavka. Predstavnici platforme predviđaju da će u skorije vreme vlasnici uvideti da je izdavanje stanova na kraće staze bolja investicija, te da popularnost hotelskog smeštaja u odnosu na privatni sasvim sigurno i stabilno opada.

