Mislite da hoće vezu, a u stvari je prevarant: Ova tri znaka odaju muškarce koji žele da vas iskoriste

Društvene mreže su danas postale popularno mesto za upoznavanje i traženje partnera. Međutim, mnogi se suočavaju s problemom prepoznavanja kada neko prikriva svoje prave namere na mrežama - da li zaista traže ozbiljnu vezu ili su samo u potrazi za neobaveznom zabavom.

Ako imate ozbiljne namere i tražite osobu s kojom biste mogli ostvariti dugotrajnu vezu, važno je obratiti pažnju na nekoliko znakova koji ukazuju da ste možda naišli na osobu s drugačijim namerama. Ovde su tri znaka koji bi mogli upućivati na to da gubite vreme sa nekim ko možda nije iskren u svojim namerama:

1. Prati ogroman broj žena

Ako muškarac zaista želi ozbiljnu vezu, verovatno neće provoditi svoje slobodno vreme gledajući fotografije velikog broja žena. Osoba koja traži srodnu dušu verovatno neće imati vremena za održavanje kontakta s velikim brojem drugih žena. Ako primetite da je vaš potencijalni partner opsednut lepoticama na mrežama, može biti teško očekivati da će se u budućnosti fokusirati samo na vas.

2. Lajkovi i komentari na fotografije žena

Muškarci koji su ozbiljno posvećeni ozbiljnim vezama ili teže takvim vezama obično su manje aktivni na društvenim mrežama kad su u pitanju lajkovanje i komentari na fotografijama drugih žena. Umesto toga, često će pratiti vesti, zanimljive događaje i osobe koje su povezane s njihovim poljem interesovanja. Ako primetite da vaš potencijalni partner stalno privlači pažnju velikom broju žena na mrežama, to može ukazivati na manju verovatnoću da je ozbiljno zainteresovan za ozbiljnu vezu.

3. Ne oglašava se na vašem profilu

Ako vam šalje "vatrice" i poruke ljubavi privatno putem poruka, a ne oglašava se javno na vašem profilu, to može biti još jedan znak upozorenja. Iako nije neophodno da svaka emocija bude javno izražena, ako se to događa dok istovremeno održava kontakte s mnogim drugim atraktivnim ženama, to može ukazivati na to da možda ima drugih namera. Ovo može značiti da je zauzet ili da vas možda drži "u rezervi" dok ne nađe bolju opciju, a male su šanse da će ovaj odnos prerasti u ozbiljnu vezu.

U svakom slučaju, važno je da budete svesni ovih znakova i da obratite pažnju na svoj osećaj i intuiciju u vezi s osobom koju upoznajete na društvenim mrežama kako biste zaštitili svoje emocije i interese.