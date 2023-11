SVE JE ISPLANIRALA - Ispekla je pitu kako bi saznala da li je muž vara! Usledilo je ŠOK otkriće

Priča koja je završila na Reditu tiče se žene koja je saznala da je suprug vara. Ispričala je kako su zajedno deset godina, imaju troje dece i najmlađe ima samo 10 meseci. Oni su onaj tip parova koji su doslovno „odrasli“ zajedno.

– Mi smo zapravo odrasli zajedno. Nismo u zakonskom braku, ali on me je zaprosio 2018. pre nego što smo kupili kuću i od tada jedno drugo zovemo „žena“ i „muž“. Neću da romantizujem našu vezu jer je daleko od savršene. Ali uvek sam mislila da ćemo mi biti par koji će ostariti zajedno. Radi vrlo zahtevan posao, koji je imao i moj tata, pa znam da da to dugo traje. Ja sam majka koja ostaje kod kuće gotovo pet godina i školujem našu decu. Prvo sam ostala kod kuće jer sam bila teško bolesna sa drugom bebom, skoro sam umrla, ali onda me je zamolio da ostanem s našom decom jer bi to bilo jeftinije od vrtića – objasnila je.

– Uvek je omalovažavao ljude koji varaju budući da je njegov otac bio veliki ženskaroš, a to je prouzrokovalo mnogo trauma. Napravila sam nalog da se i sama uverim – ali nije uspela zbog čega je otišla korak dalje.

Žena saznala za suprugove prevare.

– Napravila sam jednu od njegovih omiljenih večera i čak napravila pitu, kako bi otišao ranije u krevet. Uspelo je, od šećera je odmah zaspao. Pustila sam stariju decu da ostanu budni kako bi pogledali nekoliko filmova tako da je vreme za spavanje bilo pomereno dok sam ja njuškala po njegovom telefonu. Pronašla sam toliko toga. Sve na vidiku. Nije se puno toga skrivalo. Ne, tinder nije bio na njegovom telefonu, ali je slao poruke na 3 različita broja a to su bile devojke odande (sve su ga zvale lažnim imenom), slale su slike. Pronašla sam i slike na drugim mrežama. Pronašla sam poruke u kojima piše da je samohrani otac i da „mama“ ne želi da ima ništa s decom – objasnila je zgroženo.

Žena je otkrila da njen suprug ima mnogo golišavih fotografija različitih žena i nje same, te seksualni video njega s drugom ženom. Dodala je:

– Koristila sam svoj telefon za snimanje slika i videa i slala ih na svoju e – poštu. Još nisam sigurna šta ću s njima, ali imam ih.

Što je najviše uznemirilo, žena je malo kopala i otkrila da je video snimljen mesec dana nakon što je rodila njihovo treće dete. Apsolutno je slomljena otkrićem da je njen suprug i otac njene dece lažljivac i varalica.