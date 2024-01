Sedam razloga zašto žene počinju da mrze svoje muževe

"Mrzim svog muža!" tvoja najbolja prijateljica plače - a ti ispuštaš dug, težak uzdah jer dobro znaš kako se oseća.

Ponekad se brakovi mogu pogoršati tokom vremena.

Razumevanje zašto osećate ogorčenost u svom braku je prvi korak ka razumevanju čitavog spektra emocija koje gajite i odlučivanju kuda vaša veza treba da ide odavde.

Na kraju krajeva, niste se samo jednog dana probudili i iznenada odlučili da mrzite svog partnera. Odnosi imaju tendenciju da se raspadaju tokom vremena, kidajući se malo po malo. U početku ste možda ignorisali ponašanja koja su postala dosadnija kako je vreme prolazilo.

Možda je razvio i nova koja vam sada izazivaju prezir i bes. Ili bi moglo biti nekoliko drugih faktora u igri koji izazivaju da osećate mržnju prema čoveku kojeg bi trebalo da volite zauvek.

Postoji sedam uobičajenih razloga zašto žene mrze svoje muževe:

1. On prigovara

"Dušo, moraš da pokupiš stvari sa hemijskog čišćenja."

"Dušo, već si platila račun, zar ne?"

„Šećeru, kad ćeš završiti čišćenje kuće?“

Kada vam muž prigovara, čini se da sve što primećuje su stvari koje mu se ne sviđaju umesto svega ostalog što je divno kod vas.

2. On te omalovažava

Malo stvari je gore od čoveka koji te spusti.

Ovo je jedna oblast u kojoj treba da postupite sa oprezom, jer muškarac koji vas omalovažava možda prelazi od pukog ponižavanja do toga da vas emocionalno i fizički zlostavlja.

Nikada ne ostajte sa muškarcem koji postaje uvredljiv. Zaslužujete bolje od toga.

3. Ne obraća pažnju na tebe

Zašto se uopšte oženio tobom?

Bilo da ste ga zamolili da iznese đubre ili vas ignoriše kada iznesete ozbiljne probleme o kojima treba razgovarati, ovaj tip živi u la-la zemlji, nadajući se da će, ako ignoriše problem, on nestati.

4. Varao te je

Da se ​​razumemo, ovaj zaista bode.

„Mrzim svog muža“, jecala je moja sestra, „Trebalo je da bude na konferenciji, a spavao je sa drugom ženom!“

Ovo može biti jedan od najkomplikovanijih problema vezanih za lečenje jer je vaše poverenje ne samo narušeno, već je on takođe jasno stavio do znanja da bi radije bio sa nekim drugim umesto s vama.

5. Želite da se osećate bolje kada ga prevarite

Ponekad kada je udata žena neverovatno privučena nekim drugim, ona podsvesno počinje da mrzi ili negoduje zbog svog sadašnjeg partnera kako bi sebi dozvolila da bude privučena ovoj novoj osobi bez krivice.

Možda ste zaljubljeni u nekog tipa na poslu (a možda i ovaj momak oseća isto prema vama), i, kao rezultat, koristite osećanja mržnje prema svom mužu kao opravdanje za varanje.

6. On flertuje sa drugim ženama

Da li se osećate kao da stalno mora da gleda druge žene?

Iako muškarci to mogu učiniti samo da bi bili razigrani ili da bi bustovali svoj ego, neki ili ne shvataju koliko je to štetno ili to rade namerno kao način da vam uzvrate.

7. Odbija da ima seks sa vama

Ako ovo kombinujete sa odbijanjem da razgovara sa vama, ovde imate ubicu veze. Najvažnije je saznati zašto.

Muškarci često prestaju da imaju seks sa svojim ženama kada pokušavaju da se povuku iz veze, ali ponekad je to zbog fizičkog ili emocionalnog problema.

Da li se nešto promenilo u poslednje vreme? Ako jeste, pokušajte da shvatite šta.

Morate da shvatite da li postoji nešto što vaš muž radi zbog čega ga toliko mrzite.

Ono što mnoge žene otkrivaju je da ih ne uznemiruje nešto veliko ili zaista strašno što njihov supružnik radi.

Umesto toga, stvarne nevolje izaziva zbir nekoliko malih ogorčenosti koje se polako gomilaju u braku tokom vremena - stvari kao što su da ne spustite dasku na toaletu nakon korišćenja kupatila ili da ne operete ruke pre obroka, ili da zaboravite da izujete cipele kad uđe u kuću.

Možda je prestao da ti kupuje cveće jer si prestala da izražavaš svoju zahvalnost za njega, a sada se osećaš kao da je kreten.

Iako ovo nisu veliki problemi u velikoj šemi stvari, lako se nagomilavaju i, kada se vremenom nakupe, mogu postati veći problemi nego što je potrebno.

Ali zatvaranje vaše ljutnje iz bilo kog razloga - ozbiljnog ili ne - samo će vam naneti više štete nego koristi.

Bez obzira na sve, vaša osećanja su validna i tu su sa razlogom, i njima se treba pozabaviti, piše Your Tango.