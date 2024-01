Atkinsonova dijeta - od srca jednog kardiologa

Kako zaštititi svoj stomak tokom posebnih režima ishrane?

Koliko dijeta svako od vas može da nabroji, onako napamet? Da li i vi imate utisak da svake nedelje iskače po još jedna revolucionarna dijeta koja će „sasvim promeniti način na koji doživljavate i konzumirate hranu“? Svaka od njih obećava fantastične rezultate, zdravlje na vrhuncu, ekploziju energije i jako malo ili nimalo odricanja. Nažalost, velika većina nas ostavlja sa poremećenom crevnom florom i sasvim neuglednim rezultatima.

Put do dobre linije i zdravog tela nije nimalo lak. Potrebno je prevazići sve one posledice stresa i ubrzanog života, nadoknaditi danak koji smo platili svakom zalogaju zadovoljstva i doći do tačke kada se budimo vitki, puni elana i isto tako odlazimo energično na trening, dok doručkujemo svež, lagan i zdrav doručak. Iako deluje kao bajka, ovakva jutra su moguća i sasvim izvesna ukoliko odlučimo čvrsto da se prema telu ponašamo kao da zaista jeste naš hram. A to podrazumeva zdravu motivaciju, snažnu volju i proverene informacije, dijete, suplemente.

A ako je telo hram, stomak je sasvim izvesno oltar i njemu treba da posvetimo posebnu pažnju.

Atkinsonova dijeta – „novotarija“ od svega 60 godina

Sigurni smo da ste barem jednom u životu čuli za Atkinsonovu dijetu. Nažalost, verovatno je završila u korpi sa kupus dijetom ili već nekom sličnom brzom i trendovskom ishranom koja čuda čini. Ipak, valjalo bi da znate da Atkinsonova dijeta nije samo dijeta - to je dobro proživljen život.

Ova dijeta je popularan plan ishrane sa malo ugljenih hidrata koji je 1960-ih razvio kardiolog Robert C. Atkins. Ukratko, Atkinsova dijeta ograničava ugljene hidrate dok se fokusira na proteine i masti.

Kada i kako je nastala?

Specijalista za srce, Dr Robert Atkins, davnih šezdesetih godina prošlog veka osporio je postojeće metode mršavljenja predloživši pristup zasnovan na pravilnoj ishrani, a ne redukovanoj. Dakle, on se zalagao da ispravna ishrana postane deo svakodnevnog života kroz edukaciju, inovacije i dostupne proizvode.

Koja je svrha Atkinsove dijete?

Svrha Atkinsove dijete je da na bolje promeni navike u ishrani kako bi vam pomogla da izgubite težinu i da je kasnije održavate. Ova dijeta se smatra zdravim doživotnim pristupom ishrani i zdravlju - bilo da želite da smršate, povećate energiju ili poboljšate zdravstveno stanje i borite se protiv tegoba kao što su visok krvni pritisak ili metabolički sindrom.

Zdravstvene prednosti Atkinsonove dijete

Pre svega, Atkinsova dijeta sastoji se od plana ishrane koji može sprečiti ili poboljšati ozbiljna zdravstvena stanja, kao što su metabolički sindrom, dijabetes, visok krvni pritisak i bolesti srca. U stvari, skoro svaka dijeta koja vam na zdrav način pomaže da izgubite višak kilograma - može smanjiti ili čak preokrenuti faktore rizika za srčana oboljenja i dijabetes.

Istraživanja su pokazala da su osobe koje su upražnjavale Atkinsovu dijetu imale poboljšane trigliceride, što ukazuje na bolje zdravlje srca.

Glavni fokus na ishrani Atkinsove dijete je ishrana prave ravnoteže ugljenih hidrata, proteina i masti za optimalan gubitak težine i zdravlje. Atkins je čvrsto zagovarao teoriju da su gojaznost i povezani zdravstveni problemi, kao što su dijabetes tipa 2 i srčana oboljenja, greška tipične dijete razvijenih zemalja (posebno američke) sa niskim sadržajem masti i visokim sadržajem ugljenih hidrata. On je smatrao da ne morate izbegavati masne komade mesa ili skidati višak masti, već se trik krije u kontroli ugljenih hidrata, i to je ono što je važno.

Ukratko, konzumiranje previše ugljenih hidrata - posebno šećera, belog brašna i drugih rafinisanih ugljenih hidrata - dovodi do mnogih zdravstvenih problema jer rezultira neravnotežom šećera u krvi, debljanjem i srčanim problemima.

Faze Atkinsonove dijete

Atkinsova dijeta ima nekoliko faza za gubitak težine i održavanje linije. Počinje planom ishrane sa veoma malo ugljenih hidrata, te se sa pravom smatra začetnikom trenda ishrane sa malo ugljenih hidrata.

Dalje ima četiri faze. U zavisnosti od ciljeva za gubitak težine, može se početi u bilo kojoj od prve tri faze.

Faza 1: Indukcija. U ovoj strogoj fazi, izbacite skoro sve ugljene hidrate iz svoje ishrane. Jedete samo 20 grama neto ugljenih hidrata dnevno, uglavnom iz povrća.

Umesto da dobijete oko polovine dnevnih kalorija iz ugljenih hidrata, kao što preporučuje većina smernica o ishrani, dobijate samo oko 10%. Povrće kao što su špargle, brokoli, celer, krastavac, boranija i paprika, trebalo bi da čine 12 do 15 grama vaših dnevnih neto ugljenih hidrata.

U ovoj fazi jedete proteine, kao što su riba i školjke, živina, meso, jaja i sir, u svakom obroku. Ne morate ograničavati ulja i masti. Ali ne možete jesti većinu voća, slatkih peciva, hleba, testenina, žitarica, orašastih plodova ili alkohola. Pijete najmanje osam čaša vode dnevno. U ovoj fazi ostajete najmanje dve nedelje, u zavisnosti od rezultata.

Primer jelovnika:

Doručak. Avokado punjen jajima sa pršutom. Prihvatljiva pića uključuju kafu, čaj, vodu, dijetalne sode i biljni čaj.

Ručak. Salata od prokelja i plavog sira sa prelivom od lešnika, uz dozvoljeno piće.

Večera. Losos i parena artičoka sa domaćim majonezom sa limunom, uz dozvoljeno piće.

Grickalice. Obično možete imati dve užine dnevno. Grickalice mogu biti čokoladni šejk ili granola. Ili možete imati jednostavnu užinu kao što su celer i čedar sir.

Faza 2: Balansiranje. U ovoj fazi nastavite da jedete najmanje 12 do 15 grama neto ugljenih hidrata kao što je već nabrojano povrće. Takođe izbegavajte hranu sa dodatkom šećera. Možete polako da dodajete neke ugljene hidrate koji su bogati hranljivim materijama, kao što su bobičasto voće, orašasti plodovi i semenke, dok nastavljate da gubite težinu. Ostajete u ovoj fazi dok ne skinete do 5 kilograma.

Faza 3: Prethodno održavanje. Polako nastavljate da povećavate asortiman namirnica koje možete da jedete, uključujući voće, skrobno povrće i zrna od celih žitarica. Svake nedelje možete dodati oko 10 grama ugljenih hidrata svojoj ishrani. Ali, to morate smanjiti ako vaš gubitak težine prestane. Ostajete u ovoj fazi dok ne postignete svoju ciljnu težinu.

Faza 4: Doživotno održavanje. Prelazite u ovu fazu kada dostignete svoju ciljnu težinu. Onda nastavite sa ovim načinom ishrane ceo život.

Atkinsonova dijeta i vaš stomak

Sva hrana koju unosimo u organizam utiče na mikrofloru creva na pozitivan ili negativan način. Atkinsonova dijeta, kao i ostale srodne keto dijete apsolutno utiču na mikrofloru creva, a sa njom i na više domena našeg zdravlja. Atkinsonova dijeta povećava alfa raznovrsnost crevne mikrobiote i utiče na odnos Firmicutes/Bacteroidetes. Upravo zbog toga je veoma bitno voditi računa o svom stomaku tokom uvođenja ovako specifičnog režima ishrane i uživati u svim pogodnostima dijete a izbeći svaku opasnost koja preti od nje.

Atkinsonova dijeta i Enterobiotik

U crevima se nalazi čak 70% svih imunih ćelija, te je sasvim sigurno reći da dobro zdravlje počinje baš u stomaku. Zbog toga su probiotici vitalni ne samo za zdrav probavni sistem, već i za celokupno zdravlje.

Probiotik Enterobiotik® pospešuje eliminaciju štetnih bakterija i njihovih toksina, pomaže da se spreči vezivanje patogenih mikroorganizama, kao i širenje njihovih toksina, i na taj način doprinosi rešavanju stomačnih tegoba i uspostavljanju crevne ravnoteže koja je narušena. Aktivni sastojci iz preparata luče baktericine-enzime koji uništavaju uzročnike bolesti a savršena su zaštita tokom specijalnih režima ishrane poput Atkinsonove dijete.

Probiotik Enterobiotik® FORTE predstavlja superiornu kombinaciju dve najbolje istražene i klinički dokazane probiotske kulture Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardii u jednoj kapsuli! Dodatno, probiotske kulture Lp 6595 i Lp HEAL9 deluju SINERGISTIČKI u održavanju i uspostavljanju normalne funkcije crevne flore.

Dnevna doza zaštite podrazumeva više od 8,5 milijardi probiotskih ćelija u 1 kapsuli. Zamislite samo – jedna kapsula dnevno i vaš Atkins je podržan a stomak zaštićen.

Da li je kucnuo pravi čas za velike promene? Apsolutno. Da li je važno imati saveznika u borbi za dobro zdravlje? Sigurno. Zato je tu Enterobiotik®, da vaš stomak vredno radi a mirno spava.

Autor: Pink.rs