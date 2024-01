Netaknuta priroda i nestvarno plava voda: Francuska Polinezija ostavlja bez daha (FOTO)

Ostrvo Tahiti, koja se nalazi u okviru arhipelaga nazvanog Društvena ostrva (engl. Society islands) najveće je među svim ostrvima Francuske Polinezije

Na površini većoj od čak 3.500 kvadratnih kilometara, u južnom delu Pacifika nalaze se ostrva i atoli koji ulaze u sastav Francuske Polinezije i protežu se dužinom većom od dve hiljade kilometara.

Ukupno je 75 ostrva naseljeno, a najnaseljenije među njima je Tahiti.

Ostrva Francuske Poliezije podeljena su u pet grupa.

U periodu između 1946. i 2003. godine se i status ove teritorije menjao, a kako ističe engleska “Vikipedija”, počev od 2004. godine je Francuska Polinezija zvanično okarakterisana kao prekomorska zemlja unutar republike, s tim da njen primarni status prekomorske teritorije tom prilikom nije izmenjen. Pet arhipelaga Francuske Polinezije

Ostrvo Tahiti, koja se nalazi u okviru arhipelaga nazvanog Društvena ostrva (engl. Society islands) najveće je među svim ostrvima Francuske Polinezije. Pomenuti arhipelag podeljen je na dve podoblasti i čine ga 9 ostrva i pet atola. U toj grupaciji nalazi se i ostrvo Bora Bora, koje je posebno atraktivno turistima iz celog sveta.

